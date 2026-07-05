Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor

Ukrayna\'nın dron Putin\'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor
05.07.2026 22:00
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Ukrayna'nın Rusya toprakları ve Baltık Denizi çevresindeki dron saldırılarını artırması, Moskova yönetimini yeni önlemler almaya yöneltti. Son iddialara göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki süperyatı, dron saldırılarından korumak için yoğun askeri güvenlik altında Arktik bölgesine sevk edildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, artık sadece cephe hattında değil, binlerce kilometre uzaktaki stratejik hedeflerde de etkisini gösteriyor. İngiliz The Telegraph gazetesinin denizcilik istihbaratı ve uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşık 100 milyon sterlin değerindeki 82 metrelik "Graceful" (yeni adıyla Kosatka) isimli süperyatı, Ukrayna'nın Baltık Denizi'ndeki artan dron tehdidi nedeniyle Avrupa sularından çıkarılarak Rusya'nın Arktik bölgesindeki Murmansk Limanı'na götürülüyor.

SIKI ASKERİ KORUMA ALTINDA YOL ALIYOR 

Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verileri ve askeri uydu görüntülerine göre, süperyatın yolculuğu olağan bir seyir değil. Olası insansız hava ve deniz aracı saldırılarına karşı yatın çevresine anti-dron koruma ağları yerleştirildi.

Süperyata, Rus Donanması'na ait Udaloy sınıfı "Severomorsk" destroyeri ile yaklaşık 7 bin 500 tonluk "Voevoda" kurtarma ve devriye gemisi eşlik ediyor. Böylece yat, güçlü bir askeri koruma çemberi içinde Arktik'e doğru ilerliyor.

NATO YAKINDAN İZLEDİ 

Habere göre konvoy, Baltık Denizi'nden geçişi sırasında Alman ve Danimarka donanmaları tarafından yakından takip edildi. Üst düzey bir NATO yetkilisinin doğruladığı bilgilere göre, gemilerin son olarak Norveç'in kuzeyindeki Tromsø açıklarında görüldüğü ve buradan Arktik bölgesine doğru ilerlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Rus medyasına göre yeni adı "katil balina" anlamına gelen bu devasa yat genelde Putin’in sevgilisi olarak gösterilen Alena Kabayeva tarafından kullanılıyor. 

Kosatka'da tiyatro ve dans pistine dönüşen bir kapalı yüzme havuzu, helikopter pisti ve 12 kişilik süitler bulunuyor. Gemide ayrıca yaklaşık 400 şişenin depolanabildiği bir şarap mahzeni ve ev sahibi için özel bir süit var.

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Son Dakika Rusya Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor - Son Dakika

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