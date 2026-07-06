Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

06.07.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sosyal medya fenomeni Asena Atalar, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu ile evliliklerini muhteşem bir törenle taçlandırdı. Çift, İstanbul'da gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Moda ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Asena Atalar, Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu ile olan birlikteliklerini muhteşem bir törenle taçlandırdı. 

BİRLİKTELİKLERİNİ NİKAH MASASINDA TAÇLANDIRDILAR 

Yaklaşık bir yıldır devam eden mutlu ilişkilerini evlilikle süsleme kararı alan çift, İstanbul'da düzenledikleri organizasyonla dünyaevine girdi. Genç çift, İstanbul'un tarihi yalılarından birinde görkemli bir düğün organize etti. 

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

G.SARAYLI FUTBOLCULAR YALNIZ BIRAKMADI 

Eşsiz İstanbul Boğazı'nın manzarasında gerçekleşen kutlama, spor ve sosyal medya dünyasını bir araya getirdi. Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'dan takım arkadaşları ve spor camiasının tanınan isimleri ile Asena Atalar'ın yakın fenomen dostları, bu özel gecede çifti yalnız bırakmadı. Neşeli ve duygusal anların bir arada yaşandığı rüya gibi yalı düğününden kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Galatasaray, İstanbul, Magazin, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    1 yıl sürmez boşanirlar ozamanda o haber ile büyük haberciliginizi tekrar edersiniz 0 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    çok önemli haber! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı Antalya'da Motokurye ve Apartman Görevlisi Tartıştı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Havaalanında büyük panik: Ekipler alarma geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Bağdat’ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı Bağdat'ın en yoğun ticaret merkezi alevlere teslim oldu, tahliyeler başladı
ABD’yi yine kayırdılar Tarihte böylesi görülmedi ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi
“Ebu Hanzala“ olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı "Ebu Hanzala" olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı
Beşiktaş’ta Nübel transferi bitmek üzere Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere
Şişli’deki yankesicilik olayında “Serbest bırakıldılar“ iddialarına adli cevap Şişli'deki yankesicilik olayında "Serbest bırakıldılar" iddialarına adli cevap

17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 18:03:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.