Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti - Son Dakika
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Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD\'yi paramparça etti
07.07.2026 04:55
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ev sahibi ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. ABD ise turnuvaya veda etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile Belçika karşı karşıya geldi. Seattle Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Belçika, 4-1 kazandı.

İLK YARIDA 3 GOL

Maça hızlı başlayan Belçika, 9. dakikada Charles De Ketelaere'nin golüyle 1-0 öne geçti. Serbest vuruş kazanan ABD, 31. dakikada Malik Tilmann'ın frikik golüyle skora denge getirdi. Ancak ABD'nin beraberlik sevinci yalnızca 2 dakika sürdü. Trossard'ın son çizgiden yaptığı ortaya iyi yükselen Charles De Ketelaere, 33. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi. 

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

BELÇİKA ABD'YE ŞANS TANIMADI

İkinci yarıya da iyi başlayan Rudi Garcia'nın öğrencileri, 57. dakikada ABD'li kalecinin yaptığı hata sonucunda Hans Vanake'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi. Maçta son sözü Romelu Lukaku söyledi. Mücadelenin 90+3'ncü dakikasında rakip savunmanın hatasını değerlendirip rakip kaleye klas bir şut gönderen golcü oyuncu, farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

BALOGUN İLK 11'DE 

ABD'de Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak FIFA tarafından cezası ertelenen golcü oyuncu Folarin Balogun, mücadeleye ilk 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan Balogun, hiçbir varlık gösteremeden maçı bitirdi.

BELÇİKA ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Belçika, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Avrupa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi İspanya olacak. Mauricio Pochettino'nun yönettiği ABD ise Dünya Kupası'na veda etti. 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası, Belçika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti - Son Dakika

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