(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.
Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ülkemize gelen Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet eş-Şara'yı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık."
Türkiye, diplomasiyi, bölgesel istikrarı ve karşılıklı ekonomik iş birliğini güçlendiren girişimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."
Son Dakika › Güncel › Suriye lideri Şara, NATO Zirvesi için Ankara'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?