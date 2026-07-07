Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı başarıları dünya kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in katıldığı forumdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, hedeflerinin savunma sanayii ihracatında ilk 10'a girmek olduğunu belirtti.

Yılmaz şunları söyledi: "Savunma sanayi forumu ilk defa NATO'nun resmi programının bir parçası haline geldi. Türkiye'de başlamış oldu. Çok güzel bir forum gerçekleşiyor. Çok renkli farklı perspektiflerin tartışıldığı, sadece devlet yetkililerinin değil sektörden doğrudan firmaların da olduğu bir platform. Çalışma ortamı da çok güzel.

Gelen misafirlerin hepsi çok memnun olduğunu, bir sonraki ülkenin işinin çok zor olduğunu söylüyorlar. 'Bu kadar iyi bir organizasyon kim yapabilir bilemiyoruz' diyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah hem ülkemiz hem bölgemiz hem de tüm insanlık için barışa dönük sonuçlar üretmesini temenni ediyoruz.

Bu forum vesilesiyle Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı paylaşma imkanı bulduk. Hem mevcut geldiğimiz yeri hem de gelecek perspektifimizi... Türkiye dönemin ruhunu çok erkenden görmüş, kavramış bir ülke. Sayın cumhurbaşkanımız çok güçlü bir siyasi iradeyle çok daha erken bir aşamada bu süreci başlatmıştı. Savunma sanayiinde hepimizi gururlandıran bir noktadayız. Ama bu yeterli değil, daha ileriye gideceğiz.

Dünyada 11. ihracatçıyız. Öncelikli hedefimiz ilk 10 arasına girmek. Yeni teknolojiler var. Yapay zeka başta olmak üzere bunun getirdiği farklı bir dünya var. Bu yenilikleri bizim hızlı takip etmemiz gerekiyor. Sadece devlet ve şirketler yetmez. Üniversitelerin ve araştırma kurumlarının işin içinde olduğu bir ekosistem gerekiyor: Bu konuda Türkiye olarak çok avantajlı durumdayız. Çünkü yaş ortalamamız 34. Diğer ülkeler 50'nin üzerinde. Bizim çok dinamik bir insan gücümüz var. Başarı için limitimiz yok diye inanıyorum.

Dünyanın önceliklerine göre yeni ürünler yapmaya devam edeceğiz. Öncelikler çok önemli. Geçmişin şartlarıyla bugünün şartları aynı değil. Yeni önceliklere göre yeni ürünler geliştirmelisiniz. Bunu da dinamik bir şekilde yapmak zorundasınız. Bir defa yaptım oldu diye bir şey yok. Sürekli çaba içinde olmalısınız. Biz o zemini oluşturduk. Savunma sanayiinde Türkiye bir değişim yaşamadı bir devrim yaşadı. Bunu ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmede hangi konuların gündeme geleceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Bölgesel, küresel, ikili birçok konu konuşulacak. Güney Kafkasya çok önemli. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki meseleler önemli oranda azaldı. Artık barışa çok yakın bir noktadayız. Bir taraftan da Zengezur Koridoru var. Onun açılması, Türkiye ile Orta Asya arasındaki bağlantısallığın güçlenmesi, bu vesileyle orta koridorun güçlenmesi. Çin'den Avrupa'ya kadar. Bunu hepimiz arzu ediyoruz. Türkiye olarak büyük bir gayret içindeyiz. Hem barış olsun hem de Türkiye ile Ermenistan arasında tam bir normalleşme gerçekleşsin diye gayret ediyoruz. Bu konuda ABD ile benzer bir perspektifimiz var. Bunun konuşmalarımızın bir parçası olması normal diye düşünüyorum."

Türk savunma sanayiine Avrupa'nın çok ciddi ilgisinin olduğunun hatırlatılması üzerine ise Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Avrupa son dönemde tabiri caizse bir uyanış içinde. Türkiye bu yola çok erken çıktı. Onun avantajını yaşıyor. 'Avrupa yeni uyandı' diyebiliriz. Özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşından sonraki dönem ve ABD'nin 'Gücü artık ben tek başıma taşıyamam, bunu paylaşmalıyız' şeklindeki açık politikası, Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini çok net ortaya koydu. Dolayısıyla Avrupa şu anda savunma sanayide büyük çaba içinde. Ama bu işler tabii bir anda olacak işler değil. Bu anlamda Türkiye-Avrupa ilişkileri çok güçlü olmalı. Avrupa'nın geleceği açısından Türkiye-Avrupa ilişkileri çok kıymetli. Burada maalesef bazı ülkelerin, bazı çevrelerin dar bir bakış açısıyla bu ilişkileri yeterince geliştirmeye imkan sağlamadığını görüyoruz. Ben bu tür platformlar, tartışmalar, analizlerin Avrupa ile Türkiye'yi çok daha yakın bir işbirliğine taşıyacağına inanıyorum."