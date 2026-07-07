'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek - Son Dakika
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'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek

07.07.2026 12:53
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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelişi öncesi hazırlıklar hız kazandı. Trump'ın kullanacağı "Canavar" lakaplı zırhlı makam aracının da bulunduğu başkanlık konvoyu Ankara Havaalanı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Trump, 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da hareketlilik zirveye çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı "Canavar" lakaplı zırhlı makam aracının da yer aldığı başkanlık konvoyu Ankara Havaalanı’na hareket ederken, Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderleri ve heyetleri başkente gelmeye devam ediyor. Zirvenin en çok beklenen isimlerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya inişine dakikalar kala güvenlik hazırlıkları son aşamaya geldi.

"CANAVAR" HAVALİMANINA HAREKET ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı, "The Beast" (Canavar) lakabıyla bilinen başkanlık limuzininin de bulunduğu makam araçları konvoyu, Trump'ın konaklayacağı otelin önünden ayrılarak Ankara Havaalanı’na doğru yola çıktı.

Trump'ı taşıyan Air Force One uçağının inişinin ardından ABD Başkanı'nın havalimanında "Canavar" lakaplı zırhlı makam aracına geçerek geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele götürülmesi bekleniyor.

17 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Donald Trump, 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Trump'ın ziyareti, NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken diplomatik temaslarından biri olarak görülüyor.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ MAKAM ARAÇLARINDAN BİRİ

Yaklaşık 9 ton ağırlığındaki Cadillac One, kamuoyunda "Canavar" olarak anılıyor. Askeri seviyede zırh, kurşun ve patlamaya dayanıklı camlar, kimyasal saldırılara karşı yalıtılmış kabin ve gelişmiş haberleşme sistemleriyle donatılan araç, dünyanın en güvenli makam otomobilleri arasında gösteriliyor.

ANKARA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliği yaptığı zirvede güvenlik, savunma sanayii, Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak. Trump'ın katılımıyla birlikte Ankara'daki diplomasi trafiğinin daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Szka788304 Szka788304:
    israf dememiş mi halkı ne gerk var dememiş mi ki 6 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Abi dedi bu kadar israfa Tedbire ne gerek var diyen bir amerikalı vatandaş Çıkmamış mı hayret:) 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Abd de saman tüketimi türkiyedekinden az olduğundan buna israf diyen birileri çıkmamış 0 0 Yanıtla
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