AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı - Son Dakika
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AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti\'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella\'ya istifaya çağrısı
07.07.2026 14:02
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik heyete yönelik eleştirilere siyaset cephesinden de çarpıcı bir katılım geldi. AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, isim vermeden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'yı kastederek istifaya davet etti.

Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonuçların yankıları sürmeye devam ediyor. Turnuvada başarısız olan birçok ülkenin teknik direktörü ve federasyon yöneticileri peş peşe görevlerinden ayrılırken, Türkiye'de TFF yönetiminin ve Vincenzo Montella'nın yola devam etme kararı kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Bu sürece dair en dikkat çeken değerlendirmelerden biri eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi.

PORTEKİZ ÖRNEĞİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü'nün istifa haberini alıntılayan Varank, isim vermeden TFF yönetimine ve teknik heyete sert bir göndermede bulundu. Başarısızlık sonrası makam sahiplerinin sorumluluk almaktan kaçınmasına tepki gösteren Varank, sadece futbol dünyasını değil, farklı alanlardaki yöneticilerin genel tutumunu da eleştiri oklarının hedefine koydu.

"TATMİNKAR AÇIKLAMA YAPMAYI BİLE ZÜL KABUL EDİYORLAR"

Aynı zamanda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hemşehri olan Mustafa Varank, yöneticilerin başarısızlık karşısındaki sessizliğini ve eylemsizliğini şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye'de istifa sadece siyasetçilerden beklenen bir meziyet. Sivil toplum kuruluşlarından spora, yerel yönetimlerden özel sektöre yetki sahipleri, bırakın sorumluluk üstlenmeyi, sorumlu oldukları konuda tatminkar açıklama yapmayı bile zül kabul ediyor."

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

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Son Dakika Dünya Kupası AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Aslında şöyle komple bi gitseniz mi ya? :) 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    istifa etmenin en zor olduğu ülke biziz. sıcak koltuk 1 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Lafta kalmasın varmısınız sonuca gitmeye.. 0 0 Yanıtla
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