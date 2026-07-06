Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu

06.07.2026 20:18
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Rus kadın E.L., döndüğünde sevgilisi Arthur Strudel'in cansız bedeniyle karşılaştı, otopsi yapılacak.

Kızını almak için gittiği Rusya’dan Antalya'daki evine dönen Rus kadın, Alman sevgilisinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümü şüpheli bulunan adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

KAPI AÇILMAYINCA KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak’taki iki katlı evde meydana geldi. Alman vatandaşı Arthur Strudel ile birlikte yaşayan Rus uyruklu E.L., cumartesi günü kızını almak için Rusya’ya gitti. Bugün Antalya’ya dönen E.L., yaklaşık 6 ay önce birlikte satın aldıkları eve geldi. Kapıyı çalmasına rağmen içeriden yanıt alamayan E.L., komşularından yardım istedi.

Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu

ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Komşunun bahçe kapısından eve girerek kapıyı açmasının ardından içeri giren E.L., üst kata çıktığında sevgilisi Arthur Strudel’i hareketsiz halde buldu. Çığlıklar içinde aşağı inen kadının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Strudel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Belediye tabibinin ölümü şüpheli değerlendirmesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından Strudel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu

KISA SÜRE ÖNCE TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMIŞLARDI

Arthur Strudel ile sevgilisi E.L.’nin kısa süre önce Türk vatandaşlığı aldığı, yaklaşık 6 ay önce Kaleiçi’nde ev satın alarak tadilat yaptırdıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Dünya, Rusya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Sevgili Antalya'da Ölü Bulundu - Son Dakika

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