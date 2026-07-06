Dünya Kayseri’de buluşuyor - Son Dakika
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Dünya Kayseri’de buluşuyor

Dünya Kayseri’de buluşuyor
06.07.2026 22:36
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2029 Dünya Spor Başkenti unvanını taşıyan Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Spor A.Ş. organizasyonuyla düzenlenecek FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. 10-12 Temmuz tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda yaklaşık 40 ülkeden sporcular ve 4 kıtadan takımlar mücadele edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu doğrultusunda uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. 

FIBA 3x3 LITE QUEST 2026, KAYSERİ'DE

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası, 10-11-12 Temmuz tarihlerinde Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basketbolseverlerle buluşacak. Uluslararası basketbolun önemli organizasyonları arasında yer alan turnuva, Kayseri'yi üç gün boyunca dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcuların buluşma noktası haline getirecek. 

Dünya Kayseri’de buluşuyor

4 KITA, 4 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILACAK

Organizasyona 4 kıtadan yaklaşık 30 yabancı takım ile yaklaşık 40 ülkeden sporcuların katılması beklenirken, dünyanın üst düzey 3x3 basketbolcuları Kayseri'de mücadele edecek. Almanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, İran, Cezayir, Gana, Meksika, Hong Kong, Togo ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden takımların başvuru yaptığı organizasyon, uluslararası spor camiasının dikkatini Kayseri'ye çevirecek. 2029 Dünya Spor Başkenti unvanının yanı sıra 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını da taşıyacak olan Kayseri, bu önemli organizasyonla sporun birleştirici gücünü tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturacak. Turnuva boyunca hem sportif rekabet hem de farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle uluslararası dostluk ve kardeşlik ortamı güçlenecek.

Dünya Kayseri’de buluşuyor

SUNUCULUĞU MUSTAFA ÖZBEN ÜSTLENECEK

Organizasyonun sunuculuğunu ise Türkiye'nin ilk profesyonel basketbol anonsörü ve Olimpiyat Oyunları tarihinde görev alan ilk ve tek Türk spor anonsörü Mustafa Özben gerçekleştirecek. Özben, deneyimi, enerjisi ve sahne performansıyla turnuvanın atmosferine renk katarken, tribün coşkusunu en üst seviyeye taşıyacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. organizasyonunda gerçekleştirilecek FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası, sporun heyecanını, dostluk ruhunu ve uluslararası birlikteliği aynı sahada buluşturacak. Kayseri, üç gün boyunca dünyanın basketbol gündeminin önemli duraklarından biri olarak spor turizmine ve kentin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

Dünya Kayseri’de buluşuyor

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Basketbol, Kayseri, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kayseri’de buluşuyor - Son Dakika

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