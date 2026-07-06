Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı

06.07.2026 05:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiev, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarıyla hedef alındı; 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yerel saat 02.45'ten itibaren kente yönelik hava saldırılarının başladığını bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat 02.45'ten beri başkentin hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

Kiev'in Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Kliçko, Podil semtinde hasar gören bir apartmandan 15 kişinin sağ kurtarıldığını, ilk belirlemelere göre Kiev'de 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Tkaçenko mesajında, "Rusya sivilleri hedef alan füze saldırılarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin Çernigiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü açıklandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

01:13
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
01:11
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
Arkadaşına jest yaptı ama... Koca ülkenin kaderinin değiştiği o an
00:58
Bu adam insan değil Haaland Brezilya’nın hayallerini yıktı
Bu adam insan değil! Haaland Brezilya'nın hayallerini yıktı
23:59
Rus komedyenler bu kez Yunanistan’da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus’u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
Rus komedyenler bu kez Yunanistan'da Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Dokus'u şakaladı: Ülkede kriz çıktı
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 05:33:32. #7.13#
SON DAKİKA: Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.