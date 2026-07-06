Antalya'da Dolandırıcılık İddiası: Öğretim Üyesine Yakalama Kararı

Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan doktor öğretim üyesi Fatih A.'nın, tıp camiasını hedef alan büyük çaplı bir dolandırıcılığa imza attığı öne sürüldü. İddiaya göre şüpheli, ABD borsalarında işlem yapmak üzere "özel bir algoritma ve aplikasyon" geliştirdiğini söyleyerek çevresindeki doktor ve sağlık çalışanlarına yüksek kazanç garantisi sundu.

HEDEFİNDE MESLEKTAŞLARI VARDI

Sözde borsa sistemiyle kurbanlarının güvenini kazanan Fatih A., mağdurlardan sadece yüksek miktarda nakit para almakla kalmadı; aynı zamanda bazı gayrimenkulleri de kendi üzerine tescil ettirdi. Toplamda 225 milyon liralık devasa bir vurgun yaptığı iddia edilen şüphelinin, topladığı paralar ve üzerine geçirdiği tapularla birlikte yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDU, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vaat edilen kazançları alamayan ve şüpheliye ulaşamayan mağdurların savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması üzerine hukuki süreç hızla başlatıldı. Savcılık tarafından firari şüpheli Fatih A. hakkında derhal yakalama kararı çıkarılırken, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda öğretim üyesinin eşi F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışına kaçtığı belirlenen Fatih A.'nın bulunması ve adalete teslim edilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.