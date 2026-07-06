Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

36. NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasına saatler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Başkent, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı konuğu ağırlamaya hazırlanırken, Ankara'ya ilk ulaşan isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

ANKARA ZİRVEYE HAZIR

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını ortaya koyacak 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirve öncesinde kentte güvenlik, ulaşım ve organizasyon hazırlıkları tamamlandı.

Başkent, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.

RUTTE'DEN ANKARA MESAJI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde yayımladığı video mesajında birçok heyetin Ankara'ya doğru yola çıktığını belirtti. Rutte, "Bu binadaki birçok kişi şu anda Ankara'ya hareket ediyor. Bildiğiniz gibi zirve salı ve çarşamba günleri düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE SAVUNMA HARCAMALARI VAR

Rutte, Ankara Zirvesi'nin ana gündemlerinden birinin geçen yıl Lahey Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması olacağını söyledi. Savunma harcamalarının zirvede öne çıkacağını belirten Rutte, müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefi doğrultusunda güvenilir harcama planlarının ele alınacağını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİSİ VE UKRAYNA DESTEĞİ MASADA

Zirvede savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılması da öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Rutte, Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini belirterek, Kiev'in barış müzakereleri başladığında mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiğini vurguladı.

İLK GELEN İSİM RUTTE OLDU

Video mesajını "Ben de artık yola çıkıyorum. Ankara'da görüşmek üzere" sözleriyle tamamlayan Rutte, zirve için Türkiye'ye hareket ettiğini duyurdu.

Liderlerin Ankara'ya gelişi başlarken, kente ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.