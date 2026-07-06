Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım - Son Dakika
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Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım

Dünya Kupası\'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
06.07.2026 12:48
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürerken, ünlü futbol veri platformu Football Meets Data kalan takımların şampiyonluk şanslarını matematiksel olarak hesapladı. Gelişmiş simülasyon sonuçlarına göre kupanın bir numaralı favorisi Fransa olurken, onu takip eden ülkelerin sıralaması dikkat çekti.

Dünya Kupası'nda dün gece oynanan nefes kesici karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen yeni takımlar netleşti. Sürpriz bir performansla Brezilya'yi  turnuva dışına iten Norveç ile ev sahibi Meksika'yı kupadan eleyen İngiltere, adlarını son 8 takım arasına yazdırarak çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu. Turnuvada daha önce kesinleşen bir diğer dev çeyrek final eşleşmesinde ise tarihi bir başarıya imza atan Fas ile Fransa yarı final bileti için kozlarını paylaşacak.

GÖZLER KALAN SON 16 MAÇLARINDA

Turnuvada çeyrek final tablosunu tamamlayacak ve futbolseverleri ekrana kilitleyecek diğer kritik son 16 turu eşleşmeleri ise şu şekilde sahne alacak:

  • Portekiz - İspanya
  • Belçika - ABD
  • Arjantin - Mısır
  • İsviçre - Kolombiya

ZİRVEDE MBAPPE'Lİ FRANSA VAR

Son 16 turunun tamamlanmasına kısa bir süre kala, futbol dünyasının yakından takip ettiği veri şirketi Football Meets Data; takımların güncel form durumlarını, kadro kalitelerini ve muhtemel rakip ağaçlarını analiz ederek şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

Yapılan matematiksel simülasyonun zirvesinde, yüzde 26 gibi ciddi bir oranla Kylian Mbappe liderliğindeki Fransa yer aldı. Meksika karşısında aldığı galibiyetle turnuvanın en güçlü favorilerinden biri haline gelen İngiltere yüzde 19 ile ikinci sırada kendine yer bulurken; Lionel Messi'li son şampiyon Arjantin ise yüzde 13 ile üçüncü sırada konumlandı.

İşte Matematiksel Simülasyona Göre Şampiyonluk Yüzdeleri:

  • Fransa: %26 (Çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak)
  • İngiltere: %19 (Çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak)
  • Arjantin: %13 (Son 16 turunda Mısır ile oynayacak)
  • İspanya: %12 (Son 16 turunda Portekiz ile oynayacak)
  • Norveç: %8 (Çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak)
  • Fas: %7 (Çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak)
  • Portekiz: %5 (Son 16 turunda İspanya ile oynayacak)
  • Kolombiya: %3 (Son 16 turunda İsviçre ile oynayacak)
  • Belçika: %2 (Son 16 turunda ABD ile oynayacak)
  • İsviçre: %2 (Son 16 turunda Kolombiya ile oynayacak)
  • ABD: %2 (Son 16 turunda Belçika ile oynayacak)
  • Mısır: %1 (Son 16 turunda Arjantin ile oynayacak)

Dünya Kupası, İngiltere, Arjantin, Futbol, Norveç, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım - Son Dakika
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