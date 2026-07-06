Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı

06.07.2026 19:48
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Bingöl’ün Yayladere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir pikap, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için uçuruma indi.

Bingöl'de pikabın uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 12 AAE 897 plakalı pikap uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yayladere, 3. Sayfa, Güvenlik, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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