Fidan: Erdoğan-Trump dostluğu NATO\'da uzlaşı sağlar

NATO'nun 32 üye ülkesi, transatlantik ittifakın geleceğinin ele alınacağı zirve kapsamında yarın Ankara'da bir araya gelecek. Bakan Fidan, zirve öncesi Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkiyi NATO içinde uzlaşı sağlamak amacıyla değerlendireceğini belirtti. Trump için güven ve dostluğun önemli olduğunu belirten Fidan, "Biz de bu dostluğu daha büyük bir amaç, tüm NATO ailesinin yararı için kullanmak istiyoruz" dedi.

"BAŞLANGIÇ NOKTASI ANKARA OLACAK"

Fidan “Ankara Zirvesi rutin bir NATO toplantısı olmayacak. NATO 3.0’ın başlangıç noktası olacak. Alınacak kararların Türkiye’nin ve bulunduğu coğrafyanın güvenliği açısından uzun vadeli sonuçları olacak." şeklinde konuştu.

SAVUNMA HARCAMALARI GÜNDEMDE

Fidan, zirvenin önemli başlıklarından birinin NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma hedefi olacağını söyledi.

Trump'ın NATO'ya yönelik eleştirilerine rağmen teknik görüşmelerde sorun beklemediğini ifade eden Fidan, "Bu konuda bir sorun görmüyorum. Çok fazla söz söyleniyor ama pratikte değişen bir şey olmaz. Güçler yerinde duruyor" diye konuştu.

NATO'nun gerekliliği konusunda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında ortak bir anlayış bulunduğunu belirten Fidan, "Hiç kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ

Fidan, Avrupa Birliği içinde NATO'dan bağımsız savunma iş birliği arayışlarını "NATO içinde yapısal bir sorun" olarak değerlendirdi. Bu girişimlerin NATO'ya verilen taahhütlerle çeliştiğini belirten Fidan, Türkiye ile Avrupa'nın güvenlik alanında birbirlerini vazgeçilmez ortaklar olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, "Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız. Avrupa coğrafyasında ortak bir güvenlik platformu oluşturmadığımız sürece kendimizi hiçbir zaman yeterince güvende hissedemeyiz" dedi.

İRAN VE UKRAYNA

Türkiye'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşına karşı çıktığını ve çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişimlerinde bulunduğunu belirten Fidan, geçen ay ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin temkinli iyimser olduğunu ifade etti.

Tarafların nihai hedefler konusunda siyasi irade ortaya koyduğunu söyleyen Fidan, mutabakatın İran'ın nükleer programı, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın statüsü gibi başlıkları ise sonraki müzakerelere bıraktığını kaydetti.

Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil üst düzey yetkililerle görüştüğünü hatırlatan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yeni müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ancak bunun kısa vadede gerçekleşmesini beklemediğini söyledi.

Fidan, "Genel değerlendirmem, tarafların görüşmelere hazır olduğu yönünde. Ancak bunun için Amerikan etkisine ihtiyaç var. Bizim için önemli olan her iki tarafta da barış yönünde gerçek ve samimi bir irade ile çaba görmek" ifadelerini kullandı.