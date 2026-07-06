İran\'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Komutanı İsmail Kaani, savaşın patlak verdiği günden bu yana ilk kez pazartesi günü halkın karşısına çıktı. Hakkında çıkan "saf değiştirdi" ve "ihanet etti" spekülasyonlarına Tahran'daki cenaze töreninde yanıt veren Kaani, İran devlet televizyonu Khabar Network kanalında yayınlanan açıklamalarıyla adeta düşmanlarına meydan okudu.

"ABD VE İSRAİL ENDİŞE SARMALINDA"

Savaşın başından bu yana ilk kez konuşan İranlı komutan, çatışma sürecinde "direniş ekseninin" rüştünü ispatladığını savundu. Kaani, askeri operasyonların ABD ve İsrail'i geri dönüşü olmayan bir "endişe sarmalına" soktuğunu iddia ederek, İran'ın bölgedeki müttefik ağının sarsılmadığını vurguladı.

"HİÇ KİMSE HİZBULLAH'I YENEMEZ"

Konuşmasında Lübnan ve Gazze cephelerine ayrı bir parantez açan Kaani, Hizbullah ve Hamas'a yönelik kritik mesajlar verdi.

Hizbullah'ın çatışma süresince her zaman İran'ın yanında yer aldığını belirten Kaani, ne ABD'nin ne de İsrail'in Lübnan direnişini yenmeye muktedir olamayacağını söyleyerek, "Hiç kimse Hizbullah'ın karşısına çıkamaz" dedi. Gazze'deki duruma da değinen komutan, ağır yıkıma ve savaşa rağmen Hamas'ın küllerinden doğacağını ve kendisini çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceğini ifade etti.

Kızıldeniz'deki Babül Mendeb Boğazı'nı direniş ekseninin en büyük kazanan kozlarından biri olarak nitelendiren Kaani, gerekirse henüz kullanmadıkları ek askeri yeteneklerini de devreye sokacakları uyarısında bulundu.

MÜCTEBA HAMANEY SUİKAST KORKUSUYLA TÖRENE KATILMADI

28 Şubat'taki büyük saldırıda hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in cenaze detayları da netleşti. Hamaney'in naaşının Kum, Necef ve Kerbela ziyaretlerinin ardından perşembe günü Meşhed'de toprağa verileceği açıklandı.

Ancak törenin en dikkat çekici detayı, Hamaney'in halefi olarak gösterilen oğlu Mücteba Hamaney'in alanda yer almaması oldu. New York Times'ın (NYT) rejim kaynaklarına dayandırdığı habere göre; babası ve aile üyelerinin öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Mücteba Hamaney, İsrail'in cenaze töreni sırasında kendisine yönelik bir suikast düzenleyeceğine dair alınan kesin istihbarat raporları nedeniyle törene katılmadı.

İran devlet televizyonu, tabutun başında sadece Hamaney'in diğer oğulları Mustafa, Meysam ve Mesud Hamaney'in dua ettiği anları paylaşırken, Mücteba Hamaney'in nerede olduğuna dair gizem korunmaya devam ediyor.