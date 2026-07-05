Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten NATO Zirvesi öncesi Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten NATO Zirvesi öncesi Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'ten NATO Zirvesi öncesi Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
05.07.2026 17:31
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Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile silahlı bir çatışma ihtimalini kesin dille reddederek "Hiçbir koşul altında savaş öngörmüyoruz" dedi. Bölgesel istikrar için savunma caydırıcılığını koruyacaklarını belirten Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı olası bir ikili görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunu masaya getireceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’da geçekleştirilecek  NATO Liderler Zirvesi öncesinde Yunan haber platformu Liberal'e verdiği özel röportajda, Türkiye ile yürütülen ilişkiler ve Ege'deki askeri karasuları gerilimine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE İLE HİÇBİR KOŞUL ALTINDA SAVAŞ ÖNGÖRMÜYORUZ”

Türkiye ile silahlı bir çatışma yaşanması ihtimalini kesin bir dille reddeden Miçotakis, iki komşu ülke arasında bir savaş beklentisi içinde olmadıklarını ilan etti. Yunanistan'ın birinci önceliğinin bölgesel istikrarı korumak olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Hiçbir koşul altında savaş öngörmüyoruz" dedi.

Ancak bu durumun savunma sanayiini gevşetmek anlamına gelmediğini belirten Başbakan, "Kimsenin Yunanistan'ın egemenliğine meydan okumayı aklından bile geçirmemesi için caydırıcılığımızı güçlendirmek zorundayız" diyerek Atina'nın askeri pozisyonunu koruyacağının altını çizdi.

Krizlerin tırmanmadan diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini hatırlatan Miçotakis, coğrafyanın iki ülkeyi tüm görüş ayrılıklarına rağmen barış içinde birlikte yaşamaya mahkum ettiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu belirtti.

NATO ZİRVESİNDE MASADA "DENİZ YETKİ ALANLARI" OLACAK

Yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair stratejilerini de paylaşan Yunanistan Başbakanı, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi halinde gündeminin son derece net olduğunu ifade etti. Miçotakis, masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu getireceğini duyurdu.

Ankara'ya yaptığı geçmiş ziyaretlere de değinen Miçotakis, TBMM'nin 1995 yılında ilan ettiği ve Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasını savaş sebebi sayan "casus belli" kararını doğrudan Türk makamlarının önüne getirdiğini de sözlerine ekledi.

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