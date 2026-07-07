Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların hızla değişmesine neden oluyor. Motorine bugün yapılan 1 lira 31 kuruşluk zammın pompaya yansımasıyla birlikte fiyatlar illere göre 65-67 lira bandına yükseldi.
Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorindeki fiyat artışı bugünkü zamla sınırlı kalmayacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 76 kuruşluk yeni bir artış daha öngörülüyor. Beklenen bu zammın da gece yarısı pompaya yansımasıyla birlikte, iki gün içinde tabelalara yansıyan toplam fark 2 lira 7 kuruşa ulaşmış olacak.
İstanbul Avrupa
Motorin: 66.02
Benzin: 62.87
İstanbul Anadolu
Motorin: 65.83
Benzin: 62.68
Ankara
Motorin: 67.09
Benzin: 63.82
İzmir
Motorin: 67.36
Benzin: 64.06
Son Dakika › Ekonomi › 24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek - Son Dakika
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