24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek - Son Dakika
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24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

07.07.2026 10:00
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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün motorinin litre fiyatına yansıyan 1 lira 31 kuruşluk zammın ardından, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruşluk yeni bir artış daha bekleniyor. Üst üste gelen zamlarla motorindeki iki günlük toplam fiyat artışı 2 lira 7 kuruşu bulacak.

Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların hızla değişmesine neden oluyor. Motorine bugün yapılan 1 lira 31 kuruşluk zammın pompaya yansımasıyla birlikte fiyatlar illere göre 65-67 lira bandına yükseldi.

İKİ GÜNLÜK TOPLAM ARTIŞ 2 LİRAYI AŞIYOR

Ekonomi yazarı Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, motorindeki fiyat artışı bugünkü zamla sınırlı kalmayacak. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında 76 kuruşluk yeni bir artış daha öngörülüyor. Beklenen bu zammın da gece yarısı pompaya yansımasıyla birlikte, iki gün içinde tabelalara yansıyan toplam fark 2 lira 7 kuruşa ulaşmış olacak.

ZAM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR NE OLDU?

İstanbul Avrupa

Motorin: 66.02

Benzin: 62.87

İstanbul Anadolu

Motorin: 65.83

Benzin: 62.68

Ankara

Motorin: 67.09

Benzin: 63.82

İzmir

Motorin: 67.36

Benzin: 64.06

Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burhan Asker Burhan Asker:
    emekliye memura zam yapıldı gardaşşşşşş onların dokundurulması bu daha le le bunun lo lo su var gardaşşşş alışamadıkmı yaaaa?? 0 0 Yanıtla
  • sezer ede sezer ede:
    Ne oldu da zam geliyor? 80 den 70 dolara düşerken indirim yok, dolar azcık yükseldi yapıştır zammı. Kim hakkımı yiyorsa, kim bana fazladan yazıyorsa, kim cebimden fazladan alıyorsa zehir oldun, hakkını alana helal olsun 0 0 Yanıtla
  • Hasan Ahbap Hasan Ahbap:
    Neyinzami petrol düşerken üst üste zam yapılıyor biraz insaf ve vicdan 0 0 Yanıtla
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