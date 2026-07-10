LGS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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LGS sonuçları açıklandı

10.07.2026 10:01
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara meb.gov.tr sorgulama ekranından ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

MEB'in yaptığı duyuruya göre, öğrencilerin sınav sonuçlarına ulaşabilmesi için Bakanlığın resmi internet portalları aktif hale getirildi. Adaylar sonuçlarını http://meb.gov.tr ve http://sonuc.meb.gov.tr adresleri üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileriyle kolayca öğrenebilecekler.

452 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. 

TERCİHLER 13 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAVA 1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katıldı, katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

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Son Dakika Güncel LGS sonuçları açıklandı - Son Dakika

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