Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi - Son Dakika
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Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

10.07.2026 09:43
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Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, programının ardından İstanbul'da balık ekmek yediği görüntüler ortaya çıktı. Bakanın beraberindeki heyetle birlikte vatandaşların arasında yemek yediği anlar dikkat çekti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret ettiği görüldü.

Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

BALIK EKMEK YEDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ortaya çıkan görüntülerde Koizumi Şinciro'nun, İstanbul'daki bir balık ekmek restoranında beraberindeki heyetle yemek yediği görüldü. Bakanın, vatandaşların arasında herhangi bir gösterişten uzak şekilde balık ekmek yediği anlar kameralara yansıdı.

Masada Japon heyetinden isimlerin de bulunduğu görülürken, ziyaret sırasında restoranın olağan şekilde hizmet vermeye devam ettiği dikkat çekti.

Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Koizumi Şinciro'nun İstanbul'daki balık ekmek molasına ilişkin görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Görüntüler, Japon Bakanın Türkiye programının ardından İstanbul'un simge lezzetlerinden birini tercih ettiğini ortaya koydu.

İstanbul, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Japonya Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi - Son Dakika

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