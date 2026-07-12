Fatih'te otobüs ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Fatih'te İETT otobüsü, caddede sönüş yapan ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ve hasta olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.