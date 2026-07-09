Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı - Son Dakika
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Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı

09.07.2026 17:14
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Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Celia Kritharioti Haute Couture Sonbahar/Kış 2026-2027 defilesine katılan Jennifer Lopez, transparan detaylı elbisesiyle tüm odağı üstüne çekti. Ünlü şarkıcıya uzun süredir birlikte görüntülenmediği kız kardeşi Lynda Lopez de eşlik etti.

56 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Celia Kritharioti Haute Couture Sonbahar/Kış 2026-2027 defilesine iddialı tarzıyla damga vurdu.

Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Lopez, ten rengi transparan kumaş üzerine pastel tonlarda taş işlemelerle tasarlanan derin dekolteli elbisesiyle kameraların karşısına geçti. Ünlü yıldız, kombinini beyaz tüylü bir şal, beyaz el çantası ve gümüş renkli platform topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Defile alanına giriş yaptığı anlardan itibaren ilgi odağı olan Lopez, etkinlik boyunca fotoğrafçıların kadrajındaydı. Defileye Jennifer Lopez’in uzun süredir birlikte görüntülenmediği 55 yaşındaki kız kardeşi Lynda Lopez de katıldı. Gazeteci olarak görev yapan Lynda Lopez, beyaz uzun elbisesi ve açık pembe çantasıyla Jennifer Lopez’e eşlik etti. İkilinin yan yana verdiği pozlar da etkinliğin dikkat çeken anları arasında yer aldı.

6 Temmuz’da başlayan ve dört gün süren Paris Haute Couture Moda Haftası’nda Chanel, Schiaparelli, Balenciaga ile Viktor & Rolf gibi dünyaca ünlü moda evleri yeni haute couture koleksiyonlarını moda tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Jennifer Lopez, Paris’teki moda maratonunda daha önce de tercih ettiği siyah korse elbisesiyle adından söz ettirmişti. Ünlü isim, bu kez transparan tasarımıyla bir kez daha etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Jennifer Lopez, Magazin, Paris, Son Dakika

Son Dakika Jennifer Lopez Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı - Son Dakika

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