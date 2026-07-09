Victor Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı! İşte o isim

Yeni sezonda erkek basketbolunda zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamleye imza attı.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY'A TRANSFER

Sarı-kırmızılılar, adı birçok EuroLeague deviyle anılan Nijeryalı başarılı uzun Chimezie Metu ile anlaşma sağladı. Basketbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu transferin arkasından ise futbol takımının dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen çıktı. İddialara göre; Osimhen, vatandaşı Metu ile bizzat iletişime geçerek devreye girdi. Osimhen'in Türkiye ve Galatasaray hakkındaki olumlu referansları, başarılı basketbolcunun ikna olmasında başrolü oynadı.

SAKATLIKTAN GÜÇLÜ DÖNDÜ

Mart 2025'te talihsiz bir şekilde aşil tendonu kopan tecrübeli uzun, parkelere Gran Canaria formasıyla muhteşem bir dönüş yapmıştı. İspanya Ligi'nde süre aldığı 12 maçta ortalama 26 dakika sahada kalan Metu; 14.1 sayı ve 4.5 ribaund istatistikleri yakaladı. Nijeryalı oyuncu bu süreçte iki sayılık atışlarda yüzde 50, üç sayı çizgisinin gerisinde ise yüzde 36.5 gibi yüksek bir isabet oranıyla mücadele etti.