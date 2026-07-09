Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur - Son Dakika
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Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur

Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur
09.07.2026 17:35
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Altyapı Koordinatörü Şenol Çorlu ile yolları ayıran Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, Müjdat Yetkiner'i altyapı koordinatörlüğüne getirdi. Yetkiner Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek, "Allah, Aziz Yıldırım'ı başımızdan eksik etmesin. Bana ahde vefa gösteren ve adeta iade-i itibar yapan camiamıza çok teşekkür ediyorum. Hayatta herkes hata yapabilir ama ben bir hata yapmadım'' dedi.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, futbol altyapısında önemli bir operasyona imza attı. Altyapı Koordinatörü Şenol Çorlu ile yolları ayıran yeni yönetim, bu göreve kulübün sembol isimlerinden Müjdat Yetkiner’i getirdi.

8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Müjdat Yetkiner, bu kritik kararla birlikte tam 8 yıllık bir ayrılığın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe adım atmış oldu. 2013-2018 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında farklı kademelerde görev alan tecrübeli futbol adamının görevine, 2018 yılında Ali Koç’un başkan seçilmesinden kısa bir süre sonra son verilmişti. O dönem kulüpten yapılan açıklamada, Yetkiner'in sözleşmesinin İş Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "haklı sebeple" feshedildiği duyurulmuştu.

''BEN HATA YAPMADIM''

Yeniden altyapının başına geçen Müjdat Yetkiner, göreve başlamasının ardından Radyo Gol'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine sahip çıkan Aziz Yıldırım’a teşekkür eden Yetkiner, "Allah, Aziz Yıldırım'ı başımızdan eksik etmesin. Bana ahde vefa gösteren ve adeta iade-i itibar yapan camiamıza çok teşekkür ediyorum. Hayatta herkes hata yapabilir ama ben bir hata yapmadım." dedi. 

Müjdat Yetkiner, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Çorlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 131220 131220:
    Adamsın Müjdat 0 0 Yanıtla
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