Define aramak için girdiği mağarada kayboldu

Çorum'da merkeze bağlı Kavacak köyü mevkisinde . 5 arkadaşıyla birlikte kaçak kazı yapan S.Ş., define aramak için girdikleri mağaradan İ.A.'nın çıkamadığını belirterek durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kayalık alanda kazı yapılan noktayı tespit etti. AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Başlatılan arama çalışmalarına Kastamonu ve Sivas AFAD ekipleri ile İskilip ilçesindeki bir madende görev yapan tecrübeli madenciler de çalışaya destek verdi. Özel ekipmanlarla mağaraya giren ekipler, dar alanları aşarak yaklaşık 60 metre derinliğe kadar ilerledi. Mağarada define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ile çeşitli kazı malzemelerine ulaşılırken İ.A bulunamadı.

KİMSEYE ULAŞILAMADI

Bir süre sonra gaz dedektörleri insan hayatını olumsuz etkileyebilecek seviyede metan gazı çıkışı tespit etti. Güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalarda ekipler, farklı noktalarda detaylı arama gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında kayıp olduğu öne sürülen İ.A.'ya ait herhangi bir iz bulunamadı. Ancak mağarada define aramak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen şarjlı matkap, testere, sırt çantası ile çeşitli kazı malzemelerine ulaşıldı.

5 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan tüm aramalara rağmen mağarada herhangi bir kişiye rastlanmazken, olayla ilgili 5 kişi hakkında kaçak kazı yapması sebebiyle işlem başlatıldığı öğrenildi.