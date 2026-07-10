İstasyonda "200 TL" skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken, İstanbul Sancaktepe'de bir benzin istasyonunda kaydedilen görüntüler "hizmet sektöründe pes dedirten anlar" olarak kayıtlara geçti. İstansyona yanaşan bir kadın motosiklet sürücüsü ile pompa görevlisi arasında geçen kısa diyalog, çalışanın akılalmaz tepkisiyle skandala dönüştü.

YAKIT MİKTARINI DUYUNCA KÜFRETTİ

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın sürücünün gayet kibar bir dille, "Abi 200 atar mısın?" diyerek 200 TL'lik yakıt talep ettiği duyuluyor. Sürücünün yakıt deposunun kapağını açmasına yardım eden ve ilk etapta normal bir şekilde işini yapmaya başlayan görevli, pompayı yerleştirdikten hemen sonra kendi kendine mırıldanarak kadına yönelik ağır bir hakaret savuruyor.

Görüntülerde çalışanın, aldığı yakıt miktarını küçümseyerek, "Senin a*a koyayım, 200 lira alacak..." diyerek küfrettiği net bir şekilde duyuluyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olay anında çalışanın kask kamerasından habersiz olduğu veya durumu umursamadığı görülürken, videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kullanıcı, videoyu paylaşarak akaryakıt firmasına çağrıda bulundu.