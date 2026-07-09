Türk Kondüktörün Ölüme Sebep Olunması: 10 Yıl Ceza

Almanya'da bu yılın şubat ayında Landstuhl kenti yakınlarında yolcuların biletlerini kontrol eden Türk kondüktör 36 yaşındaki Serkan Çalar'ı döverek öldüren Yunan asıllı zanlı Ioanni V. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Türk kondüktörün bir yolcu tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi, 2 Şubat Pazartesi günü Landstuhl kenti yakınlarında yolcuların biletlerini kontrol eden Türk kondüktör 36 yaşındaki Serkan Çalar'ı döverek öldüren Yunan asıllı zanlı Ioanni V. 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Zweibrücken Eyalet Mahkemesi 5 ay önce gerçekleşen saldırının faili 26 yaşındaki Ioanni V.'yi Ölüme sebebiyet veren darp suçundan suçlu buldu. Mahkemenin cinayet suçundan hüküm vermesini talep eden Serkan Çalar'ın ailesini temsil eden avukat Yalçın Tekinoğlu, kararı temyize götüreceklerini bildirdi.

Türk kondüktör dövülerek öldürüldü

Almanya'da bölgesel trende bilet kontrolü yapan 36 yaşındaki Türk kondüktör Serkan Çalar, 2 Şubat Pazartesi günü 20 ile 30 yaşlarında olan ve birlikte seyahat eden 4 yolcunun biletlerini kontrol etmek istedi.

Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Landstuhl kentinde hareket eden trendeki 4 yolcudan biri olan ve biletini göstermemekte ısrar eden 26 yaşındaki Yunan vatandaşı, Serkan Çalar ile tartıştı. Koltuğundan ayağa kalkan ve Serkan Çalar'ı iterek yumruklayan Yunan yolcu, kondüktörün sakin tutumuna rağmen saldırılarına devam etti. Serkan Çalar bileti olmayan yolcunun her zaman uygulanan prosedür gereği trenden inmesini istedi. Ancak Yunan yolcu trenden inmedi ve Serkan Çalar'a yumruklu saldırısına devam etti. Başına aldığı darbelerle yere düşen Serkan Çalar bilincini kaybetti. Suni teneffüs yapılan ancak kendine gelemeyen Serkan Çalar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serkan Çalar yoğun bakım ünitesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BERLİN