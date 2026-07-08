Rusya'dan Dizel İhracatına Yasak - Son Dakika
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Rusya'dan Dizel İhracatına Yasak

Rusya\'dan Dizel İhracatına Yasak
08.07.2026 19:38
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Rusya, iç piyasa arzını artırmak için dizel yakıt ihracatını 31 Temmuz'a kadar yasakladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla 31 Temmuz'a kadar dizel yakıt ihracatına yasak getirildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ülkedeki eğitim ve dijital hizmetlere ilişkin güncel konular ele alınırken, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rusya'daki akaryakıt arzı ve ulaştırma sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Novak, benzin ve motorin arzında yaşanan sorunlar nedeniyle dizel yakıt ihracatına yasak getirildiğini ve Rusya'nın temmuz ayında yakıt ithalatına başlayacağını söyledi. Yakıt üreticilerini de kapsayan ihracat yasağının 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacağı açıklandı.

Akaryakıt istasyonlarındaki mevcut durumun halk arasında endişeye yol açtığını belirten Novak, "Bugün dizel yakıt ihracatına yasak getirildi. Bu, iç piyasadaki arzın artırılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı TASS, daha önce yalnızca yakıt üreticisi olmayan şirketleri kapsayan dizel ihracat yasağının genişletilerek tüm piyasa aktörlerini kapsayacak hale getirildiğini bildirdi. Kararın, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen yakıt sevkiyatlarını etkilemeyeceği belirtildi.

Bu gelişme, Ukrayna'nın son günlerde Rusya'ya ait petrol rafinerileri ve akaryakıt depolama tesislerine yönelik yoğun insansız hava aracı saldırılarının ardından geldi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

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