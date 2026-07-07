Hamaney'in Naaşı Necef'te Karşılandı

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, cenaze töreni programı kapsamında getirildiği Irak'taki Necef Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney'in naaşı, düzenlenen resmi cenaze töreni programı kapsamında Irak'ın Necef kentine getirildi. İran Cumhurbaşkanı Musut Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de dahil olmak üzere birçok üst düzey İranlı yetkili de cenaze törenine katılmak üzere Irak'a geldi.

Necef Uluslararası Havalimanı'nda askeri birliklerin de yer aldığı törene yoğun katılım oldu. Hamaney'in cenazesinin karşılanması sırasında eski dini liderin yasını tutan birçok kişinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Necef ve Kerbela'da cenaze törenleri düzenlenecek

Iraklı kaynaklar, Necef'teki söz konusu törenin, yarın yerel saat ile 06.00'da başlayacağını açıkladı. Törenin ikinci bölümünün ise 16.00'da Kerbela'da düzenlenmesi bekleniyor. Necef'teki cenaze korteji, Kufe Köprüsü'nden başlayarak Sevratül-Işrin Köprüsü, Sadrayn Meydanı güzergahını takip edecek. Törenin ardından naaşlar askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya nakledilecek.

Kerbela'daki kortej ise Seyyid Cevde Kavşağı'ndan başlayarak Mahkeme Kavşağı üzerinden İmam Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerine ulaşacak. Kerbela'da ise naaşın İmam Hüseyin Türbesi'ne ulaşmasının ardından cenaze namazını Irak'taki Şiilerin en yüksek dini mercii temsilcisi Abdülmehdi el-Kerbelai'nin kıldıracağı belirtildi.

Öte yandan Necef ve Kerbela'da cenaze töreni öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Misafir ağırlama alanları hazırlanırken, su, gıda ve ilk yardım hizmetleri ile ziyaretçi ve konvoy trafiğine yönelik kapsamlı organizasyonlar yapıldı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, cenaze töreni nedeniyle yarın tüm kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildiğini açıklamıştı.

Hamaney'in Perşembe günü İran'ın Meşhed kentinde düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından, İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor. - NECEF