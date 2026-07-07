Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş

Arjantin\'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
07.07.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü müsabakada son 11 dakikada bulduğu gollerle 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Atlanta'daki Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla kazandı.

MISIR ÖNE GEÇTİ, MESSI PENALTI KAÇIRDI

Mücadeleye Mısır hızlı başladı ve 15. dakikada Yasser Ahmed'in golüyle öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Arjantin, 21. dakikada kazanılan penaltıda Lionel Messi ile skoru eşitleme şansını kaçırdı. Messi, kaleciyi geçemedi. 

MISIR FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda baskısını artıran Arjantin, geride büyük boşluklar verdi. Bu boşlukları iyi kullanan Mısır, sağ kanattan geliştirdiği atakta Mostafa Zico'nun 67. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkarttı. 

ARJANTİN'DEN MUCİZEVİ GERİ DÖNÜŞ

Son şampiyon Arjantin için tur atlama şansı mucize gibi görülürken ateşi savunma oyuncusu Cristian Romero yaktı. Messi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşı yapan Romero, 79. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Bu golün ardından rakip kaleye yüklenen Arjantin, 84. dakikada Messi'nin şık golüyle skora denge getirdi ve taraftarlarını sevince boğdu. Beraberliğin ardından oyunun seyrini tamamen eline alan Arjantin, 90+2. dakikada Enzo Fernandez ile bir gol daha buldu ve bu golle maçı kazanmayı başardı. 

MESSİ VE ARKADAŞLARI ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Mısır, turnuvaya veda etti. Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin ise çeyrek finale yükseldi. Arjantin, çeyrek finalde İsviçre - Kolombiya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası, Lionel Messi, Arjantin, Futbol, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Evinde bol bol secdeye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun bir hatası ile hayatı karardı Evden dışarı dahi adımını atamıyor Doktorun bir hatası ile hayatı karardı! Evden dışarı dahi adımını atamıyor
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Mardin’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar
19:26
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 21:13:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.