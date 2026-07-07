Hamaney'in naaşı Kum'a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ilk dakikalarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, Tahran'da üç gün süren cenaze törenlerinin ardından bir sonraki durağı olan Kum kentine ulaştırıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Hamaney için Kum kentindeki Cemkaran Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ TÖRENE KATILDI

Ali Hamaney ile birlikte 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen dört aile üyesinin naaşları da tören kapsamında taşındı. Şii İslam öğretisinin önemli eğitim merkezleri arasında görülen Kum'da kılınan cenaze namazını İran'ın önde gelen din alimlerinden Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli kıldırırken, törene din adamları, medrese öğrencileri, hükümet yetkilileri, üst düzey askeri komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Hamaney'in naaşı, Cemkaran Camisi'nden Şiiler için kutsal kabul edilen Hazreti Fatıma Masume Türbesi'ne doğru düzenlenen cenaze alayıyla taşınacak.

IRNA'ya göre, cenaze törenine katılmak isteyen binlerce kişi pazartesi öğleden itibaren Kum'a ulaşmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren caminin avluları ve ibadet alanları dolarken, çok sayıda kişinin araçlarla ve yürüyerek tören alanına geldiği görüldü.

TÖREN HENÜZ BİTMEDİ

Kum'da devam eden cenaze programının daha sonra Necef ve Kerbela'yı kapsayacağı, son olarak ise Hamaney'in memleketi Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

HAMANEY'İN OĞLU TÖRENLERE KATILMADI

Hamaney'in yerine geçen oğlu ve yeni dini lider Mücteba Hamaney ise cenaze törenlerinde kamuoyu önüne çıkmadı. Tahran, Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçeleriyle törenlere katılmadığını savunuyor.

PEZEŞKİYAN TÖRENE KATILDI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İran'ın onur, ilerleme ve ihtişam yolunu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Muhammed Bakır Zülkadr katıldı.

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da cenaze töreninde görüntülendi. Ahmedinejad, görev süresinin son döneminde Hamaney ile yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından, savaşın başlamasından bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıktı.