Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama - Son Dakika
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Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama

07.07.2026 20:03
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda yeşil ışık yakması, İsrail cephesinde büyük bir yankı uyandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, satış ihtimalinin güçlenmesi üzerine alelacele bir açıklama yaparak Washington yönetimine "Satmayın" çağrısında bulundu.

Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın, CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve F-35 tedariki konusunda verdiği olumlu mesajlar İsrail'i harekete geçirdi. Satış ihtimalinin ciddi bir şekilde masaya gelmesinin hemen ardından kameralar karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi hedef alan iddialarda bulunarak ABD'yi kararından vazgeçirmeye çağırdı.

"ORTA DOĞU'DAKİ GÜÇ DENGESİNİ YOK EDER"

F-35'lerin Türkiye'ye teslim edilmesinin bölgesel güvenliği tehlikeye atacağını iddia eden Netanyahu, Türkiye'nin "saldırgan emelleri" olduğunu öne sürdü. Satışın gerçekleşmemesi gerektiğini savunan İsrail Başbakanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"F-35'lerin satılması Orta Doğu'daki güç dengesini yok edecektir, çünkü bence Türkiye'nin saldırgan emelleri var. Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım."

YUNANİSTAN VE KIBRIS ÜZERİNDEN BATI'YA SESLENDİ

Açıklamasında Batı dünyasına ve diğer ittifak üyelerine de seslenmeye çalışan Netanyahu, argümanlarını şu sözlerle sürdürdü:

"NATO müttefiki olan Yunanistan'ı tehdit ediyor. Bir diğer NATO ülkesi olan Kıbrıs'ın yarısını işgal ediyor. Ve en önemlisi ülkemi, tek ve yegane Yahudi devletini yok etmekle tehdit ediyor."

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Son Dakika Güncel Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    vereceklerine ala inan var mı acaba bu ulkede 0 0 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    biz ürettik zaten kendi malımızı alacaz ne satması treeng 0 0 Yanıtla
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