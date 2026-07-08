Karaçi'de Kayıp Kargo Uçağının Enkazı Bulundu - Son Dakika
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Karaçi'de Kayıp Kargo Uçağının Enkazı Bulundu

08.07.2026 17:47
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Pakistan'da radardan kaybolan kargo uçağının enkazı bulundu, mürettebata henüz ulaşılamadı.

Pakistan Havacılık İdaresi, 5 kişilik mürettebatıyla Karaçi kenti yakınlarında radardan kaybolan kargo uçağının enkazının yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin Pakistan Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, dün akşam saatlerinde radardan kaybolan kargo uçağı için arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Pakistan Donanması ve Pakistan Deniz Güvenliği Ajansı işbirliğinde 12 saat süren çalışmaların ardından uçağın enkazı, Pakistan'ın Ormara kentinin 53 deniz mili açıklarında tespit edildi.

Uçaktaki 5 kişilik mürettabata henüz ulaşılamadığı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Radardan kaybolduğu duyurulmuştu

Bir kargo firmasına ait 27 yıllık "Boeing 737" tipi kargo uçağının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden havalanmasının ardından dün akşam saatlerinde 5 kişilik mürettebatıyla Karaçi kentinin 155 deniz mili yakınlarında radardan kaybolduğu açıklanmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, uçağın kaybolmasının ardından ilgili makamlara "Umman Denizi'nde arama kurtarma çalışmalarını hızlandırma" talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Havacılık, 3. Sayfa, Pakistan, Güvenlik, Karaçi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

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