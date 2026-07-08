NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

08.07.2026 00:34
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Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Türk havacılığının zirve noktasına ulaştığı muazzam bir şova ev sahipliği yaptı. TUSAŞ yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte sahne alan milli hava araçları, gökyüzünde icra ettikleri kusursuz selamlama uçuşuyla yerli ve yabancı tüm konukların nefesini kesti.

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gövde gösterisine sahne oldu. Etkinlik kapsamında TUSAŞ yerleşkesinde bir araya gelen yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey konuk, Türk savunma sanayisinin gururu olan milli hava araçlarının selamlama uçuşuna tanıklık etti.

NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey temsilcileri ile uluslararası savunma sanayii şirketlerinin yöneticileri TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde düzenlenen akşam yemeği ve resepsiyonda bir araya geldi.

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin geliştirdiği milli savunma sanayii ürünleri yabancı heyetlere tanıtıldı.

GÖKYÜZÜNDE MUHTEŞEM KOL UÇUŞU

Milli jet eğitim uçağı HÜRJET, insansız savaş uçağı ANKA-3 ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, KAAN , AKSUNGUR ve AKINCI gibi yerli üretim hava araçları, gökyüzünde kusursuz bir kol uçuşu gerçekleştirdi. 

NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

Motor seslerinin yankılanmasıyla birlikte resepsiyondaki tüm davetliler başını gökyüzüne çevirdi.

NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

İZLEYENLER BÜYÜLENDİ, TELEFONLAR HAVAYA KALKTI 

Hava araçlarının alçak uçuşla konukları selamladığı anlarda coşku zirveye ulaştı. Katılımcılar, gökyüzündeki bu görsel şöleni hayranlıkla izlerken, o tarihi anları kaçırmamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Yabancı delegasyonlar ve askeri yetkililer de dahil olmak üzere herkes telefonlarına sarılarak bu büyüleyici anların fotoğraf ve videolarını çekmeye çalıştı.

NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

TAM NOT ALDI 

Milli gururların ardı ardına yaptığı manevralar ve gökyüzündeki asil duruşu, NATO Zirvesi delegelerinden tam not aldı. 

NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

TUSAŞ yerleşkesi üzerinde icra edilen bu selamlama uçuşu, Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojisinde ulaştığı devasa boyutu uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi.

NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı
NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

Ankara, TUSAŞ, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı - Son Dakika

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