NATO Zirvesi'nde gözler gökyüzüne çevrildi: Milli hava araçları tam not aldı

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gövde gösterisine sahne oldu. Etkinlik kapsamında TUSAŞ yerleşkesinde bir araya gelen yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey konuk, Türk savunma sanayisinin gururu olan milli hava araçlarının selamlama uçuşuna tanıklık etti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey temsilcileri ile uluslararası savunma sanayii şirketlerinin yöneticileri TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde düzenlenen akşam yemeği ve resepsiyonda bir araya geldi.

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin geliştirdiği milli savunma sanayii ürünleri yabancı heyetlere tanıtıldı.

GÖKYÜZÜNDE MUHTEŞEM KOL UÇUŞU

Milli jet eğitim uçağı HÜRJET, insansız savaş uçağı ANKA-3 ve temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, KAAN , AKSUNGUR ve AKINCI gibi yerli üretim hava araçları, gökyüzünde kusursuz bir kol uçuşu gerçekleştirdi.

Motor seslerinin yankılanmasıyla birlikte resepsiyondaki tüm davetliler başını gökyüzüne çevirdi.

İZLEYENLER BÜYÜLENDİ, TELEFONLAR HAVAYA KALKTI

Hava araçlarının alçak uçuşla konukları selamladığı anlarda coşku zirveye ulaştı. Katılımcılar, gökyüzündeki bu görsel şöleni hayranlıkla izlerken, o tarihi anları kaçırmamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Yabancı delegasyonlar ve askeri yetkililer de dahil olmak üzere herkes telefonlarına sarılarak bu büyüleyici anların fotoğraf ve videolarını çekmeye çalıştı.

TAM NOT ALDI

Milli gururların ardı ardına yaptığı manevralar ve gökyüzündeki asil duruşu, NATO Zirvesi delegelerinden tam not aldı.

TUSAŞ yerleşkesi üzerinde icra edilen bu selamlama uçuşu, Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojisinde ulaştığı devasa boyutu uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi.