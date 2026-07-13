Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

13.07.2026 22:53
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Türkiye, sürücüsüz taksi devrimine hazırlanıyor. Ankara merkezli mikromobilite devi Tripy, 100 bin saati aşkın yol testi, 3,8 milyon saatlik mühendislik ve 80 milyon satır kodla geliştirilen L4 seviyesindeki tam otonom teknolojiyi ülkeye taşıyor. Çin'de testleri tamamlanan elektrikli MIFA 7 araçlarını Türkiye'ye getirmeye hazırlanan yerli girişim, dünya metropolü Londra'da da otonom taksi işletmeciliği yapmak için resmi başvurularını tamamlayarak küresel bir devrime imza atıyor.

Mikromobilitenin öncü ismi Tripy, Türkiye ulaşım tarihini kökten değiştirecek devasa bir adım atıyor. Tam 100 bin saati aşan yol testleri, 3,8 milyon saati bulan mühendislik emeği ve tam 80 milyon satır kod ile ilmek ilmek işlenen geleceğin teknolojisi Robotaxi, Tripy güvencesiyle Türkiye yollarına inmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

L4 SEVİYESİNDE TAM OTONOM SÜRÜŞ ÇAĞI

Yapay zekanın ulaşımdaki en uç noktası olan Robotaxi, L4 seviyesinde tam otonom sürüş kapasitesi sayesinde direksiyonda hiçbir insan müdahalesi gerektirmeksizin kendi kendine çalışıyor. Araçta yer alan gelişmiş çoklu sensör füzyonu sistemleri, dış dünyadan aldığı çevresel verileri milisaniyeler içinde işleyerek anlık kararlar alıyor ve kusursuz bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

ÇİN'DEKİ ZORLU TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Tripy’nin Çin merkezli teknoloji devi Calmcar ile kurduğu güçlü iş birliği ve SAIC stratejik ortaklığı, meyvelerini verdi. Bu ortaklık çerçevesinde özel olarak geliştirilen MIFA 7 elektrikli araçları, en zorlu Robotaxi operasyonlarına uyarlanarak Çin’deki test süreçlerini başarıyla noktaladı. Bu tam otonom elektrikli araçlar şimdi rotasını Türkiye'ye çevirdi.

TÜRKİYE'DEN LONDRA'YA UZANAN GLOBAL VİZYON

Ankara merkezli olarak 2022 yılında kurulan ve kısa sürede 700 bini aşkın üyeye ve binlerce araca ulaşarak Türkiye'nin en büyük mikromobilite platformlarından biri haline gelen Tripy, gözünü sadece yurt içine dikmiyor. Şirket, Türkiye'deki operasyonel hazırlıklarına devam ederken eş zamanlı olarak Londra’da Robotaxi işletmeciliği yapabilmek için resmi başvurularını tamamladı.

Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

Yeni yatırımlarla gücüne güç katan Tripy, teknolojiyi ithal eden değil, sınırları aşarak yurt dışına teknoloji ihraç eden bir Türk mobilite devi olma konumunu perçinliyor. Yolcuların sadece arkasına yaslanıp yolculuğun keyfini çıkaracağı Robotaxi devri için artık geri sayım başladı.

Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor

Teknoloji, Londra, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de yeni bir çığır açılıyor: Sürücüsüz taksiler yola çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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