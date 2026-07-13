TOKİ'den önemli uyarı: Sakın kanmayın - Son Dakika
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TOKİ'den önemli uyarı: Sakın kanmayın

TOKİ\'den önemli uyarı: Sakın kanmayın
13.07.2026 15:09
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), TOKİ adını kullanılarak bir takım dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığını belirterek vatandaşları uyardı. TOKİ'den yapılan açıklamada, "İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir" denilerek, vatandaşların bu tür mesajlara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), TOKİ adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Toplu Konut İdaresi'nin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarı yapıldı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "İdaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak İnşaat Yüklenicisi ve Müşavir Firmalardan Afet Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. İdaremiz yöneticilerinin herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları söz konusu değildir." denildi.

"KESİNLİKLE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamanın devamında "Menfaat temini taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dolandırıcılık, TOKİ, Son Dakika

Son Dakika TOKİ TOKİ'den önemli uyarı: Sakın kanmayın - Son Dakika

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