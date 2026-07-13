Shane Larkin resmen Fenerbahçe\'de

Fenerbahçe, uzun yıllardır ezeli rakibi Anadolu Efes'in başarısında başrol oynayan dünyaca ünlü yıldız oyun kurucu Shane Larkin'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

SHANE LARKIN 2 YIL FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen Amerika asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin (1.80cm - 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.'' denildi.

EFES'TE KAZANILMADIK KUPA BIRAKMADI

2018 yılından bu yana tam 8 sezon boyunca lacivert-beyazlı formayı terleten Shane Larkin, Anadolu Efes tarihinin en parlak dönemine damga vurdu. Yıldız basketbolcu, Anadolu Efes kariyerine 2 EuroLeague Şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı.