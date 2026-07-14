Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'yla ilgili yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki pay alma kararından vazgeçti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN HARİÇ HERKESE AÇIK"

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu söyleyen Trump, İran bağlantılı gemilerin ise geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "İran’a tam abluka uygulayacağız, ancak bu sadece İran limanlarına gelen ve giden gemilerle veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemiler için geçerli olacak" ifadelerine yer verdi.

"KÖRFEZ ABD'YE YATIRIM YAPACAK"

Söz konusu ücretin yerine Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının devreye alınacağını belirten Trump, “Yüzde 20’lik ABD geri ödeme ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD’ye yönelik gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim” dedi.

Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da artıracak ve fabrikaların, tesislerin ve ekipmanların tarihi seviyelerde ABD’ye akın ettiğini göreceğiz; bu da milyonlarca yüksek ücretli Amerikan iş imkanı yaratacaktır! Amerika yeniden kazanıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kazanıyor" dedi.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının İran limanları, petrol terminalleri ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan gemileri kapsaması beklenirken, diğer ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin devam edeceği bildirildi.