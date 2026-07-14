Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama - Son Dakika
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Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'yla ilgili yeni açıklama
14.07.2026 18:20
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Hürmüz Boğazı'nın İran harici tüm gemilerin geçişine açık olacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, geçişlerden yüzde 20 pay alma konusunda kararını değiştirdi. Trump, "Hürmüz'den para almayacağız, Körfez ABD'ye yatırım yapacak" dedi.

ABD Başkanı  Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki pay alma kararından vazgeçti.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN HARİÇ HERKESE AÇIK"

Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu söyleyen Trump, İran bağlantılı gemilerin ise geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "İran’a tam abluka uygulayacağız, ancak bu sadece İran limanlarına gelen ve giden gemilerle veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemiler için geçerli olacak" ifadelerine yer verdi. 

Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

"KÖRFEZ ABD'YE YATIRIM YAPACAK"

Söz konusu ücretin yerine Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarının devreye alınacağını belirten Trump, “Yüzde 20’lik ABD geri ödeme ücretini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD’ye yönelik gerçekleştireceği ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim” dedi.

Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da artıracak ve fabrikaların, tesislerin ve ekipmanların tarihi seviyelerde ABD’ye akın ettiğini göreceğiz; bu da milyonlarca yüksek ücretli Amerikan iş imkanı yaratacaktır! Amerika yeniden kazanıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kazanıyor" dedi.

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının İran limanları, petrol terminalleri ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan gemileri kapsaması beklenirken, diğer ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin devam edeceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, İran'a giren ve çıkan tüm ticari deniz trafiğini hedef alacak olan ablukanın Türkiye saatiyle bugün 23.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmişti

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Başkomutan'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri 14 Temmuz günü saat 16:00'da (ET/ Doğu Zaman Dilimi) İran limanlarına giren ve çıkan deniz trafiğine yönelik ablukayı yeniden başlatacaktır.

CENTCOM kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine transit geçiş yapan veya buralardan ayrılan gemilere yönelik ablukayı kararlılıkla uygulayacaktır. ABD ordusu, ablukayı ihlal etmeyen tüm gemiler için bölge sularındaki trafik akışını desteklemeyi sürdürmektedir.

ABD'nin İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatması, 13 Nisan - 18 Haziran tarihleri arasındaki ilk uygulamanın devamı niteliğindedir. İki aylık süre zarfında CENTCOM kuvvetleri, kurallara uyan 140'tan fazla gemiyi geri çevirmiş, kurallara uymayan 9 gemiyi etkisiz hale getirmiş ve insani yardımı destekleyen 50'den fazla ticari geminin ablukadan geçmesine izin vermiştir.

Tüm denizcilerin "Denizcilere İlanlar" (Notice to Mariners) yayınlarını takip etmeleri, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken 16. köprüüstü-köprüüstü (bridge-to-bridge) kanaldan ABD deniz kuvvetleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir. Ticari denizcilere resmi bir bildiri aracılığıyla ek bilgi sağlanacaktır."

Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

TRUMP: HÜRMÜZ İRAN OLSA DA OLMASA DA AÇIK KALACAK

Söz konusu askeri kuşatmanın ticari şartlarını açıklayan Trump ise Boğazı kullanacak tüm gemilerin bundan sonra yüzde 20 oranında bir kesintiye tabi tutulacağını aktarmıştı.

Trump açıklamasında şunları söylemişti: "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsa da olmasa da açık kalacaktır. Sadece İran gemilerinin veya müşterilerinin giriş-çıkışını engellediği için bu adı verdiğimiz İran ablukasını yeniden uygulamaya koyuyoruz. Diğer tüm ülkeler, boğazı adil ve açık bir şekilde kullanacaktır. ABD, şu andan itibaren "Hürmüz Boğazı'nın muhafızı" olarak bilinecektir; ancak adalet gereği ve bu sıfatla, Dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesinde güvenlik ve emniyet sağlama görevini yerine getirmek için gereken her türlü masrafa karşılık, taşınan tüm kargolar üzerinden yüzde 20 oranında bir geri ödeme alacaktır. Süreç ve yapılanma derhal başlayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

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Son Dakika Güncel Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 2009kilic 2009kilic:
    top dunyati haraca bagladi 4 1 Yanıtla
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