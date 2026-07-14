Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar - Son Dakika
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Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar

14.07.2026 21:54
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği soruşturmasında, Haluk Levent’in yaklaşık 3,5 yıllık şoförlüğünü yapan İlker Çetin’in ifadesi dosyaya girdi. Çetin, banka hesabının Levent’in talimatıyla milyonlarca liralık transferlerde kullanıldığını ve 210 milyon TL’yi aşan işlem yapıldığını iddia etti. Ankara’da yüklü nakit taşıdığını, Kıbrıs’taki milyonluk kumarhane jetonlarının kendi hesabı aracılığıyla alındığını öne süren Çetin, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken yeni bir ifade dosyaya girdi. Yaklaşık 3,5 yıl boyunca Haluk Levent'in makam şoförlüğünü yaptığını belirten İlker Çetin, emniyette verdiği ifadede banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını öne sürdü. Çetin, 210 milyon lirayı aşan para transferlerinden Ankara'da taşınan yüklü miktarda nakit paralara, WhatsApp üzerinden gelen talimatlardan Kıbrıs'ta milyonlarca liralık kumarhane jetonu alımına kadar birçok dikkat çekici iddiayı soruşturma dosyasına taşıdı.

3.5 YIL MAKAM ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in beyanları ortaya çıktı. Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin, 14 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen yüklü para transferlerinin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda yapıldığını kabul etti.

"KENDİ HESABI YOKTU, BENİM HESABIMI KULLANIYORDU"

Çetin, Haluk Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını ifade ederek, farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığını, ardından Levent'in belirlediği hesaplara aktarıldığını söyledi.

İfadesinde, "Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum" diyen Çetin, para transferlerine ilişkin talimatların kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirtti.

Çetin, Haluk Levent'in Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait hesapları da kullandığını iddia ederek, kendi hesabındaki hareketlerden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu.

YELİZ KAYA'YA 210 MİLYON LİRAYI AŞAN TRANSFER

MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerine göre, Yeliz Kaya'nın hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 13 Ocak 2024 ile 24 Nisan 2026 tarihleri arasında 250 işlemde 10 milyon 124 bin 766 lira gönderildiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında İlker Çetin'in hesaplarından Yeliz Kaya'nın hesaplarına ise 45 ayrı işlemde 210 milyon 336 bin 68 lira aktarıldığı kaydedildi.

Söz konusu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini ikrar etti. Paraların kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini savunan Çetin, "Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum" dedi.

"ANKARA'DA YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA TAŞIDIM"

Haluk Levent'in şoförü Çetin, Ankara'da yüklü miktarda nakit para teslim aldığını ve bu paraları Yeliz Kaya'nın banka hesabına yatırdığını beyan etti.

Kendisine Haluk Levent tarafından konum gönderildiğini ifade eden Çetin, belirtilen adrese giderek şahıslardan teslim aldığı paraları bankaya götürdüğünü söyledi.

Paraların kimden geldiğini ve kaynağının ne olduğunu bilmediğini savunan Çetin, para hareketlerinden rahatsız olmasına rağmen işini kaybetme korkusuyla soru sormadığını belirtti.

"WHATSAPP YAZIŞMALARINI DELİL OLSUN DİYE SAKLADIM"

İlker Çetin, hesabı üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin talimatların WhatsApp yazışmalarında bulunduğunu kaydetti. Çetin, "Şüphelendim ancak ayrıntısını bilmiyordum. Yazışmaların tamamını delil olarak dursun diye sakladım" dedi.

Kullandığı cep telefonunu şifresiyle birlikte emniyet birimlerine teslim ettiğini belirten Çetin, para transferlerine ilişkin yazışmaların telefonunda bulunduğunu söyledi.

KIBRIS'TA 1-2 MİLYON LİRALIK JETON İDDİASI

Çetin'in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de Haluk Levent'in Kıbrıs'taki kumarhane işlemlerine ilişkin iddialar oldu.

Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını söyleyen Çetin, kendi banka hesabı üzerinden Levent için kumarhane jetonu alındığını beyan etti.

Çetin, söz konusu işlemlerde dikkatini çeken tutarların 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, bazı ödemelerin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını söyledi.

ZAFER YAY İLE 8,6 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

MASAK incelemesinde, Zafer Yay'ın hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 393 işlemde toplam 6 milyon 502 bin 59 lira aktarıldığı belirtildi.

Çetin'in hesaplarından Zafer Yay'ın hesaplarına ise 36 işlemde 2 milyon 120 bin 271 lira gönderildiği kaydedildi.

Çetin, bu para hareketlerinin araç, yol ve diğer masraflarla bağlantılı olduğunu, bazı paraların ise Haluk Levent'in talimatıyla başka kişilere gönderildiğini savundu.

ALPER ÇELİK İLE 11 MİLYON LİRAYI AŞAN TRANSFER

MASAK raporunda, Alper Çelik'in hesaplarından İlker Çetin'in hesaplarına 31 işlemde 2 milyon 806 bin 600 lira gönderildiği belirtildi.

İlker Çetin'in hesaplarından Alper Çelik'e ise 287 işlemde toplam 8 milyon 355 bin 900 lira aktarıldığı kaydedildi.

Çetin, Haluk Levent'in kendi hesabını kullanarak Alper Çelik'e para gönderttiğini öne sürdü. Paraların kaynağını bilmediğini savunan Çetin, transfer açıklamalarına "borç iade" veya "Haluk Levent'in bilgisi dâhilinde" ifadelerini yazdığını söyledi.

"BEN SADECE ŞOFÖRÜYDÜM"

İlker Çetin, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hesabındaki para hareketlerinin Haluk Levent'e ait olduğunu savundu.

Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını ve Ahbap Derneği'yle bağlantısının bulunmadığını söyleyen Çetin, "Ben yalnızca Haluk Levent'in şoförüydüm. Hesabım üzerinden yapılan işlemler Haluk Levent'e aittir" dedi.

Çetin'in avukatı da müvekkilinin işvereninin talimatları doğrultusunda hareket eden sigortalı bir çalışan olduğunu, para hareketlerinden kişisel menfaat sağlamadığını ve telefonundaki tüm kayıtları emniyet birimlerine teslim ettiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, İlker Çetin, Türkiye, Gündem, Kıbrıs, Ankara, Banka, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    olsun canı sağ olsun İzmir’in dağlarında çiçekler açar 16 1 Yanıtla
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    Bu da mı yalan...ver izmir marşını ..ver coşkuyu 13 1 Yanıtla
  • Mesut YILMAZ Mesut YILMAZ:
    Irak ile usulsüz petrol sevkiyatı yüzünden Türkiye 1.45 MİLYAR DOLAR tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu konuda hiç haber yapmadığınız için muhtemelen duymadınız :) Bilin istedim!! 2 1 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    bir kaç ay yatıp çıkacaksa bırakın adalet yerini bulacaksa çok şükür bu insanlar içeri girsinler 0 0 Yanıtla
  • Ali Veli Ali Veli:
    250 işlemde 10 milyon para transferi ne buya parami bu bir veya yerine göre 3 daire Parası 250 işlem yanlış yazilmis olabilirmi ilginc 0 0 Yanıtla
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