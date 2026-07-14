Venüs ve hilal cuma akşamı buluşuyor - Son Dakika
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Venüs ve hilal cuma akşamı buluşuyor

Venüs ve hilal cuma akşamı buluşuyor
14.07.2026 09:09  Güncelleme: 09:11
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Gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs ile ince hilal, 17 Temmuz Cuma akşamı gün batımının ardından batı ufkunda yan yana görülecek. Hava açık olursa bu etkileyici manzara çıplak gözle izlenebilecek.

Gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs ile yeniaydan yalnız üç gün geçmiş ince hilal, cuma akşamı gün batımının ardından batı ufkunda yan yana görünecek. Hava koşullarının elverişli olması halinde, ayın en etkileyici manzaralarından biri çıplak gözle izlenebilecek.

GÖKYÜZÜ TAMAMEN KARARMAYACAK

İstanbul'da gökyüzü haritasına göre Venüs ve hilal, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00 civarından itibaren 22.30 dolaylarına kadar batı ufkunda görülecek. Güneş batmış ancak yaz alacakaranlığı nedeniyle gökyüzü tamamen kararmamış olacak.

Parlak beyaz bir nokta gibi görünen Venüs, ince hilalin hemen üzerinde yer alacak. Yeniay evresinin üzerinden üç gün geçen Ay'ın yüzeyinin yaklaşık yüzde 16'sı Güneş'in aydınlığıyla görülebilecek.

GÖZLEM İÇİN NASIL BİR NOKTA SEÇİLMELİ?

Hilal ve Venüs oldukça yakın konumda bulunacakları için yüksek binalar, tepeler veya ağaçlar görüşü engelleyebilir. Bu nedenle gözlem yapmak isteyenlerin, batı ufku açık bir noktayı tercih etmeleri öneriliyor. Gökyüzü karardıkça Venüs ile hilal daha da belirginleşecek. Havanın açık olması durumunda Ay'ın aydınlanmamış yüzünün de Dünya'dan yansıyan ışığın oluşturduğu soluk parıltı sayesinde seçilebilme ihtimali de bulunuyor.

Astronomi meraklıları için Venüs ve hilal etkileyici yakınlaşması teleskop gerektirmeden, gökyüzünün batı yönüne bakarak açık bir ufuk izlenebilecek.

Kaynak: ANKA

Venüs, Yaşam, Son Dakika

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