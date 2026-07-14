Devlet düğmeye bastı! Mal varlıkları tek tek donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, FETÖ/PDY ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan karara göre, "terörün finansmanı" suçunu işlediklerine dair makul sebepler bulunduğu değerlendirilen FETÖ/PDY bağlantılı 3 gerçek kişi ile 3 tüzel kişinin ve DHKP/C bağlantılı 3 gerçek kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

FETÖ BAĞLANTILI İSİMLER VE KURULUŞLAR

Mal varlığı dondurulan FETÖ/PDY bağlantılı gerçek kişiler Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu ve Doğan Ertuğrul olarak açıklandı. Tüzel kişiler arasında ise Kalyon Inc., International Journalists Association eV. ve Free Journalists Association yer aldı.

DHKP/C BAĞLANTILI 3 KİŞİYE DE AYNI KARAR

Karar kapsamında DHKP/C bağlantılı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar ve Erdal Gökoğlu'nun da Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

BİR KİŞİ HAKKINDAKİ KARAR KALDIRILDI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki gerekçelerin ortadan kalkması nedeniyle Suriye uyruklu Omar Alwaki hakkındaki mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.