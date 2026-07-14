Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi

14.07.2026 22:35
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Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, İngiliz hücüm oyuncusu Mason Greenwood'u 39 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Greenwood, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood transferini bitirdi.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz yıldızın transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

GREENWOOD FORMAYI GİYDİ

Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, geride bıraktığımız gün transferi bitirmek için Marsilya'ya gitti. Transferi bitiren sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncu ile birlikte İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Greenwood'un sarı-lacivertli formayı ilk kez giyerek taraftarlarına seslendi.

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi

''ÇOK MUTLUYUM''

İlk düşüncelerini aktaran yıldız isim, ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu.

BONSERVİS DETAYLARI

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi. İngiliz yıldız böylece sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi olarak tarihe geçti. 

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi

2030'A DEK İMZA

24 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti. 

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    yazık bu ülkenin paralarına. 2 7 Yanıtla
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