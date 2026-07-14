Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı

14.07.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde kız arkadaşıyla akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında objektiflerden kaçamadı. Devrim Özkan ile ayrılmasının ardından bir süredir gözlerden uzak olan Uruguaylı yıldız, yeni aşkıyla görüntülendi. 

FLAŞLAR PATLAYINCA PANİK OLDULAR

Bebek'te elinde kahve termosuyla sakin bir gün geçiren ve yürüyüş yaparken aralıklarla kahvesini yudumlayan 30 yaşındaki futbolcu, kameraları karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Yanındaki gizemli kız arkadaşı ise yüzünü elleriyle saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı

TARAFTARIN İLGİSİNE KAYITSIZ KALAMADI

Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından sahilde kendisini fark eden Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Torreira, her zamanki sempatik tavrıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Keyifli yürüyüşün ardından ikili, sahildeki hareketli anların sonrasında Torreira'nın özel aracına binerek gözlerden kayboldu.

Lucas Torreira, Galatasaray, Magazin, Futbol, Bebek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Caner atalay Caner atalay:
    her maç kanaryaya ……. torreiramı 1 3 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kendi memleketine kıran mı girmiş? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
İstanbul merkezli dev operasyon 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi

22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:50
Fenerbahçe’den Avusturya’da 3’te 3
Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
22:35
Fenerbahçe, Mason Greenwood’u KAP’a bildirdi
Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi
22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 23:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.