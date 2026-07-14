Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Bebek Sahili'nde gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında objektiflerden kaçamadı. Devrim Özkan ile ayrılmasının ardından bir süredir gözlerden uzak olan Uruguaylı yıldız, yeni aşkıyla görüntülendi.
Bebek'te elinde kahve termosuyla sakin bir gün geçiren ve yürüyüş yaparken aralıklarla kahvesini yudumlayan 30 yaşındaki futbolcu, kameraları karşısında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Yanındaki gizemli kız arkadaşı ise yüzünü elleriyle saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.
Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından sahilde kendisini fark eden Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Torreira, her zamanki sempatik tavrıyla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Keyifli yürüyüşün ardından ikili, sahildeki hareketli anların sonrasında Torreira'nın özel aracına binerek gözlerden kayboldu.
Son Dakika › Spor › Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı - Son Dakika
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