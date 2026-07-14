Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3

Fenerbahçe\'den Avusturya\'da 3\'te 3
14.07.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya’nın LASK takımıyla karşı karşıya geldi. Raifessen Arena’da oynanan mücadele TSİ 20.30’da başladı.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Sarı-lacivertli ekip mücadeleye “Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca” ilk 11’iyle başladı. LASK ise “Jungwirth, Jörgensen, Mbuyamba, Tornich, Freckleton, Bello, Ivkovic, Danek, Horvath, Harakete, Adeniran” 11’iyle sahada yer aldı.

FENERBAHÇE 2 GOLLE GALİP

Fenerbahçe, 6. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle gidildi. Sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun fileleri havalandırmasıyla 2-0’lık üstünlüğü sağladı. LASK, 65. dakikada Danek’in golüyle farkı 1’e indirdi. Maç Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3

FENERBAHÇE'DEN 3'TE 3

Avusturya'daki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de böylelikle İsmail Kartal'ın ekibi, oynadığı 3 hazırlık maçından da galip ayrılmış oldu.

AKE İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin Manchester City’den yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Ake, LASK ile oynanan hazırlık maçının 66’ncı dakikasında oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, Avusturya, LASK Linz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • poyraz can poyraz can:
    ahhaah şampiyon olmuş gibi sevinniyorlar halbuki alt tarafı hazırlık maçı ?????? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem
Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:44
ABD ordusu: İran’a karşı yeni saldırı başlattık
ABD ordusu: İran'a karşı yeni saldırı başlattık
22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 23:13:51. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Avusturya'da 3'te 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.