Fenerbahçe\'den Avusturya\'da 3\'te 3

Fenerbahçe, hazırlık maçında Avusturya’nın LASK takımıyla karşı karşıya geldi. Raifessen Arena’da oynanan mücadele TSİ 20.30’da başladı.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Sarı-lacivertli ekip mücadeleye “Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca” ilk 11’iyle başladı. LASK ise “Jungwirth, Jörgensen, Mbuyamba, Tornich, Freckleton, Bello, Ivkovic, Danek, Horvath, Harakete, Adeniran” 11’iyle sahada yer aldı.

FENERBAHÇE 2 GOLLE GALİP

Fenerbahçe, 6. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle gidildi. Sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun fileleri havalandırmasıyla 2-0’lık üstünlüğü sağladı. LASK, 65. dakikada Danek’in golüyle farkı 1’e indirdi. Maç Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN 3'TE 3

Avusturya'daki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de böylelikle İsmail Kartal'ın ekibi, oynadığı 3 hazırlık maçından da galip ayrılmış oldu.

AKE İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin Manchester City’den yeni transferi Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Ake, LASK ile oynanan hazırlık maçının 66’ncı dakikasında oyuna dahil oldu.