En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi - Son Dakika
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En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

14.07.2026 19:13
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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle, halen 20 bin Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ödemesi, 2026 yılının ilk 6 ayı için TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 Türk lirasına çıkarılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekliği aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.T

BMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş'un komisyon toplantısını açmasının ardından söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifte yer alan 16, 17 ve 18'inci maddelerin milli eğitim ile ilgili olduğunu belirterek, "Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu konu görüşülürken saat 15.00'te Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Bu maddelerin asli sorumlusu olan komisyon toplantı halinde olacak. Dolayısıyla bu konuların ilgili komisyonda görüşülmesi gerekir. Plan ve Bütçe Komisyonu her konuyla ilgili görüşme yapıp, buradan kanun teklifleri geçiyor ama bugün farklı bir durum var. Dolayısıyla bu maddelerin bizim komisyondan çekilmesi ve ilgili komisyonda görüşülmesini talep ediyorum" dedi.

"KALİTESİZ KANUN YAPIYORUZ"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise "Kalitesiz kanun yapıyoruz. Teklif asıl komisyonda görüşülmüyor, bürokratlar kimi zaman değişik şekillerde geliyor. Yeni sisteme göre teklifin kamudan, bakanlıklardan gelmemesi gerekiyor, kanun teklifini milletvekilleri veriyor ama o da ayrı bir hikaye. Sürekli, 'tereddüt giderelim, yanlış uygulamalardan şöyle olsun, böyle olsun' anlamında kanun yapıyoruz. Siz yeni hükümet falan değilsiniz, 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Her geçen gün daha kötü yönetiyorsunuz" diye konuştu.

"KAMUDAKİ HİYERARŞİK DENGEYİ TAHKİM EDİYORUZ"

Ardından teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, milletvekillerini bilgilendirdi. Aksu, "Teklifimizin 1, 16 ve 26'ncı maddeleriyle kamudaki hiyerarşik dengeyi ve ünvan yeknesaklığını tahkim ediyoruz. '657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde yapılan değişiklikle memur statüsündeki daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartını 5 yıldan 10 yıla çıkarıyoruz. Aynı zamanda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ekli 2 sayılı cetvelde yer alan ve üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan il ve bölge müdürü kadrolarını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesinin sağladığı atama istisnalarının dışına alıyoruz. Böylece taşradaki en üst düzey temsilciler olan il ve bölge müdürlerinin atanmasında da '657 sayılı Kanun'un temel şartlarının ve kademe ilerlemesi kurallarının işletilmesini temin ediyor, liyakati esas alan ve önceleyen bir düzenleme getiriyoruz. 6085 sayılı 'Sayıştay Kanunu'nda yer alan bir boşluğu teklifimizle dolduruyoruz. Sayıştay savcısı kadrolarına yapılacak atamalarda eğitim ve kıdem şartlarını kanun düzeyinde somutlaştırıyoruz. Atanacak kişilerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat gibi fakültelerden mezun olması ve mali, iktisadi ve hukuki alanlarda kamu görevlisi olarak en az 10 yıl çalışmış olması şartını getirerek, kamu mali yönetiminde hukuka uygunluk denetim mekanizmasını güçlendiriyoruz" dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI 23 BİN 552 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ"

PTT'nin personel yapısına dair önemli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Aksu, "Teklifimizin 22 ve 23'üncü maddeleriyle işçiler hariç olmak üzere PTT bünyesindeki parçalı istihdam yapısına son vererek personelin idari hizmet istihdam edilmesini amaçlıyoruz. 399 sayılı KHK'ya tabi personel kendi talepleri, liyakat ve kıdem önceliğiyle idari hizmet sözleşmeli statüye geçebilecek, geçmek istemeyen veya kontenjanının dışında kalacak personel ise özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçebileceklerdir. Bu düzenleme ile PTT'de personel rejiminin yeknesaklığının sağlanması ve sadeleştirilerek verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu ekonomik koşullar ve yakın coğrafyamızda yaklaşık çeyrek asırdır devam eden ve son zamanlarda artan çatışma ortamı makroekonomik dengelerimizi doğrudan etkilemektedir. Milletin iktidarı olma anlayışımızın bir gereği olarak elimizdeki imkanlar dahilinde tüm sektörleri, toplumun tüm kesimlerini koruyacak önlemleri imkanlar dahilinde yine alarak yol yürümekteyiz. Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemeyle mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk altı ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz" diye konuştu. Aksu, AK Parti'nin iktidara geldiği günden buyana emekli aylığının enflasyon haricinde 5,5 kat, dolar bazında ise 12,5 kat artış yapıldığını ve halihazırdaki düzenlemeden 5,1 milyon emeklinin doğrudan faydalanacağını ekledi.

"TURİZMCİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYORUZ"

Aksu, teklifle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) mali yapısındaki bütçe transferlerini sadeleştirildiğini ve tek bir bütçe kalemi altında birleştirileceğini ifade etti. Aksu, "İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB üzerinden yürütülen 2026 yılı sonunda bitecek olan imalat sanayisi istihdam destek programlarının süresini 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıyoruz. Sadece bu destekler için önümüzdeki 3 yılda toplam 188 milyar TL kaynak kullanılması öngörülmektedir. Turizm sektörü de bu dönemde küresel istikrarsızlıklar nedeniyle bu yönde bir desteğe ihtiyaç duymaktadır. Teklifimizin 10'uncu maddesiyle turizm işletmecilerimize can suyu olmayı amaçlıyoruz. Yakıt fiyatlarındaki küresel şoklar ve komşu ülkelerdeki savaş durumu ülkemize yönelik seyahat talebinde daralmalara yol açmıştır. Turizm, emek yoğun bir sektördür ve maliyet baskıları doğrudan istihdam kayıplarına neden olmaktadır. Nitekim yılın ilk aylarında doluluk oranlarında yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk düşüş istihdama da yansımıştır. Bu kaybın büyümemesi ve önüne geçmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde SGK'ye bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116,67 TL yani otuz gün için aylık yaklaşık 3 bin 500 TL sigorta primi desteği sağlayacağız. İstihdamı doğrudan teşvik eden bu modelle yaklaşık 1,7 milyon sigortalı üzerinden 5,36 milyar TL'lik bir harcamayla turizmcinin yükünü hafifletiyoruz" dedi.

"SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI MİMARİSİNİ TAHKİM EDİYORUZ"

Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili teklif maddelerini de aktaran Aksu, "Kanun teklifimizle Siber Güvenlik Başkanlığımızın yasal ve altyapısal mimarisini teklifimizin 19, 24 ve 25'inci maddeleriyle tahkim ediyoruz. Daha önce asli görevi piyasa düzenleyicisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yüklenmiş olan siber savunma, internet alan adı yönetimi, internet altyapı denetimi ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin yargısal tespiti gibi yetkileri Sibel Günlük Başkanlığı'nda topluyoruz. Mükerrer yatırımların önüne geçmek için BTK bünyesindeki münhasır siber güvenlik odaklı veri merkezlerini, teknik altyapıları ve taşınmazları Başkanlığı'na devrediyoruz. Etki analizine göre sadece bu devir işlemi sayesinde yaklaşık 30 milyar TL'lik yeni altyapı kurulum maliyetinden tasarruf edilmektedir. Bu sistemleri kullanan nitelikli insan kaynağımızın da hakları korunarak Siber Güvenlik Başkanlığına geçişlerini yasal zemine oturtuyoruz. Bu kanun teklifiyle sinema sektörü desteklerinin finansman modelini değiştiriyoruz. Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ve dijital internet platformlarının yıllık net satışlarının yüzde 2'sini Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesine aktarmalarını zorunlu hale getiriyoruz. Ayrıca içerikten beslenenin üretime katkı sunması ilkesiyle platformların ülkemizden elde ettiği gelirlerin bir kısmının yeniden Türk içerik üreticisine, sinemacısına kaynak olarak dönmesini amaçlıyoruz" diye konuştu. 

KABUL EDİLDİ

Aksu'nun bilgilendirmesinin ardından toplantı, milletvekillerinin teklifin bütününe ilişkin görüş ve değerlendirilmeleri ile devam etti. Kanun teklifi sonrasında yapılan oylama ile kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek olan teklif, burada kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

 Düzenlemeyle, halen 20 bin Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ödemesi, 2026 yılının ilk 6 ayı için TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 Türk lirasına çıkarılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • 2252 2252:
    Nerelere koysak bu paraları 9 0 Yanıtla
  • kadir kınay kadir kınay:
    Vay be çok büyük bi başarı Millet nasıl açlığa mahkum edilir 8 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Yılbaşında 20 bin TL olan maaşının alım gücü 6 ayda 4 bin TL eriyenin maaşı eksik zamla 6 ay daha geçinmeye mahkum edildi..nasıl olacak? 6 0 Yanıtla
  • Adem Şahin Adem Şahin:
    daha güzel zamlara inşallah 6 0 Yanıtla
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