O süreci ilk kez anlattı! Fatih Terim'in Haaland pişmanlığı - Son Dakika
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O süreci ilk kez anlattı! Fatih Terim'in Haaland pişmanlığı

O süreci ilk kez anlattı! Fatih Terim\'in Haaland pişmanlığı
13.07.2026 23:26
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte görev yaptığı dönemde gerçekleştirmek istedikleri Erling Haaland transferine dair açıklamalarda bulundu. Terim, Norveçli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübün kapısından döndüğünü belirtti.

Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün yakın tarihindeki en büyük transfer kaçırma hikayelerinden birini ilk kez bu kadar net detaylarla paylaştı. Tecrübeli teknik adam, Dünya Kupası'nı kasıp kavuran Norveçli golcü Erling Haaland'ın bir dönem Galatasaray'ın kapısından döndüğünü açıkladı.

NECATİ ATEŞ VE ÜMİT DAVALA İZLEMEYE GİTTİ

Fatih Terim, Haaland'ın henüz Molde forması giydiği ve parlamaya başladığı dönemde radarlarına girdiğini belirtti. Scout ekibinden gelen olumlu rapor üzerine kurmaylarını hemen Norveç'e harekete geçirdiğini söyleyen Terim, "Haaland için olumlu rapor geldi. Bunun üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler." dedi. 

O süreci ilk kez anlattı! Fatih Terim'in Haaland pişmanlığı

''O DÖNEM RAKAMI ÇIKARAMADIK''

Yardımcılarının heyecan dolu çağrısına rağmen transferin önündeki tek ve en büyük engel, o dönem sarı-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu mali bütçe kısıtlamaları oldu. Genç yeteneği kadroya katmak için her türlü scouting hamlesini yaptıklarını ancak ekonomik şartların elvermediğini belirten Terim, kaçan tarihi fırsatı "Fakat o zaman rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık." sözleriyle anlattı. 

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Son Dakika Dünya Kupası O süreci ilk kez anlattı! Fatih Terim'in Haaland pişmanlığı - Son Dakika

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