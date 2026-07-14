Zehra Güneş\'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın parlayan yıldızı, başarılı kaptan Zehra Güneş, kariyeri ve kişisel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Volleyball World’den Bruno Rezende ile gerçekleştirdiği ve akıcı İngilizcesiyle dikkat çektiği röportajda Güneş, yıllar önce yaşadığı zorlu süreçleri ve mental gücünü nasıl kazandığını ilk kez bu kadar açık bir şekilde paylaştı.

''DAHA 20 YAŞINDAYDIM...''

Kariyerindeki dönüm noktalarından bahseden Zehra Güneş, zihinsel gücünü erken yaşta kazandığını belirterek ''Mentalitemi geliştirdim ve sağlam bir zemine oturttum. Bunun farkına ise daha 20 yaşında geçirdiğim bir sakatlık sonrasında vardım. Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore’ye elendiğimizde sanırım 20 yaşındaydım. Eğer o dönemde bu seviyede bir zihinsel güce sahip olmasaydım, o günden sonra bir daha asla voleybol oynayamazdım. Voleybolu bırakabilirdim.'' dedi.

SAHADA ANKSİYETE ATAĞI

Milli yıldız, mental sağlığın sporcular üzerindeki önemine değinirken bu sezon yaşadığı kritik bir anı da paylaşarak "Bu sezon oynadığımız bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdim. Ancak kendimi inanılmaz bir şekilde kontrol etmeyi başardım. Maç bittikten sonra derin bir nefes alabildim ve ancak o zaman titremeye başladım." ifadelerini kullandı.

SAHADAKİ BAŞARISININ ARKASINDAKİ RENKLİ YAŞAMI

Sadece voleyboldaki başarısıyla değil, saha dışındaki disiplini ve hobileriyle de örnek bir profil çizen Zehra Güneş, ''Sabahları erken uyanmayı çok seviyorum. İlk işim kahvemi içmek ve günümün nasıl geçeceğine dair adeta üçüncü bir şahsın gözünden günlük yazmak oluyor." sözleriyle anlattı.