Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş\'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
14.07.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyeri ve kişisel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank’ın parlayan yıldızı, başarılı kaptan Zehra Güneş, kariyeri ve kişisel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Volleyball World’den Bruno Rezende ile gerçekleştirdiği ve akıcı İngilizcesiyle dikkat çektiği röportajda Güneş, yıllar önce yaşadığı zorlu süreçleri ve mental gücünü nasıl kazandığını ilk kez bu kadar açık bir şekilde paylaştı.

''DAHA 20 YAŞINDAYDIM...''

Kariyerindeki dönüm noktalarından bahseden Zehra Güneş, zihinsel gücünü erken yaşta kazandığını belirterek ''Mentalitemi geliştirdim ve sağlam bir zemine oturttum. Bunun farkına ise daha 20 yaşında geçirdiğim bir sakatlık sonrasında vardım. Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore’ye elendiğimizde sanırım 20 yaşındaydım. Eğer o dönemde bu seviyede bir zihinsel güce sahip olmasaydım, o günden sonra bir daha asla voleybol oynayamazdım. Voleybolu bırakabilirdim.'' dedi. 

SAHADA ANKSİYETE ATAĞI

Milli yıldız, mental sağlığın sporcular üzerindeki önemine değinirken bu sezon yaşadığı kritik bir anı da paylaşarak "Bu sezon oynadığımız bir maç sırasında anksiyete atağı geçirdim. Ancak kendimi inanılmaz bir şekilde kontrol etmeyi başardım. Maç bittikten sonra derin bir nefes alabildim ve ancak o zaman titremeye başladım." ifadelerini kullandı. 

SAHADAKİ BAŞARISININ ARKASINDAKİ RENKLİ YAŞAMI

Sadece voleyboldaki başarısıyla değil, saha dışındaki disiplini ve hobileriyle de örnek bir profil çizen Zehra Güneş, ''Sabahları erken uyanmayı çok seviyorum. İlk işim kahvemi içmek ve günümün nasıl geçeceğine dair adeta üçüncü bir şahsın gözünden günlük yazmak oluyor." sözleriyle anlattı. 

Filenin Sultanları, Zehra Güneş, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran’daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu
Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi karavanda ölü bulundu
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:17
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten teklif Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten teklif Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
16:40
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 19:48:22. #7.12#
SON DAKİKA: Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.