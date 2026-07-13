Trump, Graham'ın Kız Kardeşini Senatör Olarak Önerdi - Son Dakika
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Trump, Graham'ın Kız Kardeşini Senatör Olarak Önerdi

13.07.2026 18:58
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Trump, Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Darline Nordone'un atanmasını önerdi. Atama, Cumhuriyetçiler için kritik.

ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine geçici senatör olarak kız kardeşi Darline Graham Nordone'un atanmasını önerdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vali Henry McMaster'a, büyük Güney Carolina eyaletinin geçici senatörü olarak Lindsey Graham'ın harika kız kardeşi Darline'ı önerdim. Bu, Lindsey'e yakışır muhteşem bir saygı duruşu olacaktır. Lindsey onu çok severdi." ifadelerini kullandı.

Graham'ın temsil ettiği Güney Carolina'da geçici senatörü atama yetkisi Cumhuriyetçi Vali Henry McMaster'da bulunuyor. Trump'ın önerisi hukuken bağlayıcı olmasa da, Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi nedeniyle Darline Graham Nordone'un atanma ihtimalini artırdığı değerlendiriliyor.

Graham'ın yerine yeni bir senatörün hızla atanması, Cumhuriyetçilerin Senato'daki sayısal çoğunluğunu yeniden tesis etmesi açısından önem taşıyor. Atamanın gerçekleşmesi halinde Cumhuriyetçiler yeniden 47'ye karşı 51 sandalye üstünlüğüne sahip olacak. Ancak sağlık sorunları nedeniyle Senatör Mitch McConnell'ın henüz Senatoya dönememesi nedeniyle parti, McConnell geri dönene kadar fiilen sınırlı bir çoğunlukla çalışmaya devam edecek.

Cumhuriyetçilerin Kongre aritmetiğini olumsuz etkileyen kayıplar, kritik bir dönemde geldi.

Graham'ın ölümü ve McConnell'ın yokluğu, Başkan Trump'ın ABD Kongresi'ndeki gündemlerini olumsuz etkiliyor.

Senato, iki haftalık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlarken, önünde süresi dolan elektronik gözetim yetkilerinin yenilenmesi, Trump yönetiminin İran savaşı kapsamında talep ettiği ek savunma bütçesi, Adalet Bakanı adayı Todd Blanche'ın onay süreci ve 30 Eylül'e kadar federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarılarının geçirilmesi gibi önemli başlıklar bulunuyor.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın bazı önceliklerini Demokratların desteği olmadan geçirmek için "bütçe uzlaşı sürecini" kullanmayı hedefliyor. Ancak Graham'ın yokluğu bu süreci zorlaştırabilir.

Senato Bütçe Komitesi Başkanı olan Graham, Cumhuriyetçilerin bütçe uzlaşısı yoluyla çıkarmayı planladığı yeni paketlerde kilit rol oynuyordu. Trump yönetimi, bu kapsamda yaklaşık 350 milyar dolarlık ek savunma harcaması içeren yeni bir bütçe paketi hazırlanmasını istiyor.

Graham'ın ayrılmasıyla komitede dengeler eşitlenirken, Cumhuriyetçilerin yeni bir üye belirlemesi gerekiyor.

Graham'ın aynı zamanda üyesi olduğu Senato Adalet Komitesinde ise Cumhuriyetçiler 10'a karşı 11 çoğunluğunu koruyor. Bu nedenle Todd Blanche'ın Adalet Bakanlığı adaylığının komiteden geçirilmesi mümkün görünüyor. Ancak Senato Genel Kurulundaki oylamalarda Cumhuriyetçilerin "fire" payı oldukça daralmış durumda.

Daha kritik tablo ise Senato Tahsisatlar Komitesinde ortaya çıktı. Graham'ın ölümü ve McConnell'ın yokluğu nedeniyle Cumhuriyetçilerin komitedeki aktif üye sayısı 13'e düşerken Demokratların sayısı 14'e yükseldi. Demokratların karşı çıkması halinde Cumhuriyetçilerin 2027 mali yılı bütçe tasarılarını ilerletmesi zorlaşacak.

Trump yönetiminin Pentagon ve diğer kurumlar için talep ettiği 87,6 milyar dolarlık ek finansman da Kongredeki bu dengeler nedeniyle zorlu bir müzakere sürecinden geçecek.

McConnell'ın dönüşü belirleyici olacak

Senatonun deneyimli Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, haziran ayından bu yana sağlık sorunları nedeniyle oturumlara katılamıyor.

McConnell, hafta sonu yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılmasına düşmenin neden olduğunu, tedavi sürecinde zatürre geçirdiğini ve doktorlarının tavsiyesi üzerine henüz Senatoya dönmediğini açıkladı.

Washington Adli Tıp Kurumunun ilk değerlendirmesine göre 22 yılı aşkın süredir Senatoda görev yapan Graham'ın ölüm nedeni ise aort diseksiyonu, yani kalpten çıkan ana damardaki aort duvarının yırtılması olarak belirlendi.

Graham'ın yerine yapılacak atama Cumhuriyetçilerin sandalye sayısını yeniden artıracak olsa da, McConnell'ın dönüşü gerçekleşene kadar Senato'da küçük bir Cumhuriyetçi çoğunluk ve yoğun siyasi pazarlık dönemi devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Graham'ın Kız Kardeşini Senatör Olarak Önerdi - Son Dakika

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