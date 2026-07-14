Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu - Son Dakika
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Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu

14.07.2026 19:24
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Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent’e yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında 3. güne girildi. 12 Temmuz’da Haluk Levent’in yurtdışına kaçarken yakalanmasıyla başlayan süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki dev operasyona dair her geçen saat yeni ve sarsıcı detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturmanın dikkat çekici detaylarından biri de Haluk Levent ve öz kardeşi Berkant Acil arasındaki para trafiği oldu.

Türkiye'nin en çok konuşulan insani yardım organizasyonlarından Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent’e yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında 3. güne girildi. 12 Temmuz’da Haluk Levent’in yurtdışına kaçarken yakalanmasıyla başlayan süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki dev operasyona dair her geçen saat yeni ve sarsıcı detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturmanın dikkat çekici detaylarından biri de Haluk Levent ve öz kardeşi Berkant Acil arasındaki para trafiği oldu.

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ 

Şile Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasıyla başlayan incelemelerin Ahbap Derneği’ne uzanmasının ardından, bilirkişi raporları iki kardeş arasındaki korkunç mali ilişkileri deşifre etti.

Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Berkant Acil

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil’in gerçekleştirdiği milyonlarca liralık şüpheli para hareketleri tek tek listelendi. Raporda öne çıkan çarpıcı tespitler şunlar:

BERKANT ACİL'E YÖNELİK MASAK TESPİTLERİ 

97.3 milyon TL'lik nakit hareketi: Şüpheli Berkant Acil’in banka hesaplarına çok yüksek tutarlarda nakit girişleri saptandı. Sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında hesaba toplam 97.3 Milyon TL nakit yatırıldığı belirlendi.

1.5 milyon dolarlık gizemli transfer: Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024 tarihinde 1.5 Milyon USD (yaklaşık 51 Milyon TL) tutarında para yatırma işlemi yapıldığı ve bu paranın hemen ertesi gün yine Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Döviz bürosu ve aile üzerinden fon dolaşımı: Haluk Levent ile Berkant Acil arasında çok ciddi bir işlem hacmi bulunduğu, dernek fonlarının aile bireyleri üzerinden piyasada dolaşıma sokulduğu anlaşıldı. Bu kapsamda "Süslü Kardeşler Döviz" isimli iş yeri üzerinden yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belgelendi.

Belediye hak edişleri: Belediye hak edişlerinin Berk Ulu, Mert Ulu ile farklı kişi ve şirketler üzerinden dolandırılarak tekrar şüphelinin hesaplarına döndüğü saptandı.

Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu

HALUK LEVENT'E YÖNELİK MASAK TESPİTLERİ 

Paravan hesaplar deşifre oldu: İki kardeşin şirketler üzerinden yürüttükleri mali işlemlerde; Yeliz Kaya, Çiğdem Acil, Muzaffer Köse ve Güney Köse'ye ait banka hesaplarını paravan olarak kullandıklarına dair çok güçlü emarelere ulaşıldı.

Profille uyuşmayan 261 milyon TL: Hesapları kullanılan Güney Köse ile "Akberg Şarapçılık" isimli şirket arasında 261 Milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi tespit edildi. MASAK, bu işlem hacminin söz konusu şahsın mevcut mali profiliyle hiçbir şekilde uyuşmadığını raporladı.

MÜFETTİŞLER AÇIKLADI: BAĞIŞ PARALARIYLA BAHİS OYNANMIŞ!

Genişletilen soruşturma dosyasında, hayırseverlerin yaptığı bağışların nerelere harcandığına dair çok vahim iddialar yer alıyor:

Dernek hesaplarından şüphelilere yüksek miktarlarda para aktarılırken, Haluk Levent'in bizzat kullandığı hesaplar üzerinden yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Dernek adına usulsüz kambiyo senetleri düzenlendiği, bu senetlerle alınan 58 ayrı taşınmazın dernek üzerine değil, üçüncü şahıslar üzerine tescil ettirilerek devredildiği ortaya çıktı.

Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu

KAÇIŞ SÜRECİ: BİRİ YOLDA YAKALANDI, DİĞERLERİ YUNANİSTAN’A FİRAR ETTİ

Operasyonun başladığı 12 Temmuz günü telefonlarını kapatarak sinyal irtibatını kesen ve İzmir yönüne doğru kaçmaya çalışan Haluk Levent, güvenlik güçlerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalanmıştı.

Bugün (14 Temmuz) itibarıyla dosyaya eklenen yeni emniyet raporlarında ise skandalın firar boyutu kesinleşti. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile birlikte çalıştığı saptanan Köse ailesinden üç kişinin, telefonlarını kapatarak İzmir üzerinden Yunanistan’a firar ettiği belirlendi. Haluk Levent'in bu firari isimlerle kaçış ortaklığı yapıp yapmadığı araştırılıyor.

DERNEK KASASI BOMBOŞ: PARALAR NEREDE?

Yıllardır milyarlarca liralık deprem ve afet yardımı toplayan Ahbap Derneği'nin banka hesaplarındaki son durum ise acı gerçeği ortaya çıkardı. 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yapılan resmi incelemede, derneğin ana hesaplarında sadece 266 bin 764 lira ve 644 Avro nakit kaldığı tespit edildi. 

Haluk Levent'in telefonlarını kapatıp kaçmaya çalıştığı  12 Temmuz günü dahi tek yetkili olduğu dernek hesaplarından şüpheli para çıkışları yaptığı belirlendi.

BAŞSAVCILIK KARDEŞE 125 MİLYON LİRA AKTARILDIĞINI AÇIKLADI   

Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada, Şile Belediyesi'ne ilişkin rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında olduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete dört ilde operasyon düzenlenmişti.  

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Gündem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Masak Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ayşekısık kısılan ayşekısık kısılan:
    Yok ya Haluk Levent yapmaz kesin devlet planladı. Diyenler gelmeden yerimizi alalım 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    hayranı olduğum..şarkılarının yüzde 90 ını ezbere bildiğim..en çok konserine gittiğim sanatçı idim be Haluk..Deydi mi be kardeşim ? kumbarasında ki parayı yollayan çocukların günahını almana deydi mi ? 0 0 Yanıtla
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