Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı’yı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında da görev yaptığı Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ile ikişer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Son Dakika › Spor › Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü - Son Dakika
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