Sertaç Şanlı, Fenerbahçe\'ye geri döndü

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor.

SERTAÇ ŞANLI YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı’yı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Sertaç Şanlı, 2023-2025 yıllarında da görev yaptığı Fenerbahçe'de 1 Avrupa Ligi ile ikişer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.